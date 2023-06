„Trendben vagyunk!” – ezzel a mottóval zajlott az idei évi rendezvénysorozat, melynek részeként a megyeszékhelyen 13 szervezet összefogásával 24 helyszínen várták különféle programokkal a látogatókat.

Idén is csatlakozott a rendezvényhez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székesfehérvári kiállítóhelye, az Alumíniumipari Múzeum. A megnyitón Csurgó Lajos, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Székesfehérvári Csoportjának elnöke arról beszélt, nagy öröm, hogy a múzeum programjai évről évre nagy érdeklődésnek örvendenek.

Már a program kezdetén nagy népszerűség övezte az ólomkatona öntést: a mester türelmesen mutatta, s magyarázta a tökéletes ólomkatona megalkotásának fortélyait. Mint kiderült, az ólom 450 Celsius-fokon olvad, ám az öntvények elkészítéséhez 500 fok fölötti hőmérsékletű anyag szükséges. Az adrenalin szintet is magasan tartja a folyamat, ugyanis az ón és az ólom keveréke gyorsan dermed, ezért a formák „kibontását” kellő izgalom előzi meg, vajon jól sikerült-e az öntvény.

A Városház téren eközben már felsorakoztak a veterán autók, melyek között a királyi óriásbábok: Szent László és lánya, Pirosa, valamint Könyves Kálmán is megjelent, útjukat a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar kísérte. No, de vissza a veterán járművekhez: autók és motorkerékpárok sorakoztak a városháza előtt, s a kiállított járművek nemcsak a szemeket gyönyörködtették, ugyanis az érdeklődők akár bele is ülhettek – illetve a motorok esetén felülhettek.