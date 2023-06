A 18 órakor kezdődő műsort a BEMKK Petőfi Művelődési Központban tartják, melyben óvodások, alsó-, és felsőtagozatos diákok lépnek fel és azokat a koreográfiákat mutatják be, amelyeket az idén tanultak. A kisebbek Rábaközi, míg a nagyobbak vajdaszentiványi és mérai táncokat adnak elő – tudtuk meg Mayer Orsolyától, az együttes vezetőjétől, aki azt is büszkén mesélte, sikeres évet zártak. A táncműhely tagjai idén áprilisban Prágában is jártak, ahol 12 ország tánccsoportja között ők képviselték hazánkat, de számos további fellépésük is volt az elmúlt tanévben. Hozzátette, a bicskei néptáncműhely kivívta magának azt az elismerést is, hogy már nem csak a városi rendezvényekre hívják őket, de a környező településekre is járnak műsoraikkal.

A következő tanév szeptemberben indul, aki szeretne jelentkezni valamelyik csoportba – már működőkbe is van erre lehetőség -, az keresse a néptáncműhelyt Bicskén! A művelődési házban minden kedden és pénteken megtalálja őket, de honlapjukon is fent vannak az elérhetőségek.