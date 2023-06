Ameddig a szem ellátott, emberek töltötték meg a kultúra és a művelődés házának udvarát június 25-én este. Ráadásul olyan emberek, akik láthatóan jól érezték magukat: arcukon mosoly ült, kezeiket pedig nem voltak restek összecsattintani, hogy taps formájában is kifejezzék elégedettségüket. Érkezésünkkor fél órája tartott már a koncert, az óra 20 órát ütött.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A teret Buch Tibor és Lőrincz Judit hangja töltötte meg, hegedűn a kálozi Hegedűs Elemér "Emi", zongorán pedig testvére, Horváth Péter kísért. Összeszokott csapatról van szó, akik nem egy Fejér megyei rendezvényen léptek már fel együtt – ez látszódott a produkciók minőségén is. Nem volt gond, hogy a mulatós nótát a Time To Say Goodbye követte, ahogyan amiatt sem húzta fel senki a szemöldökét, amikor az Andrea Bocelli-dal után egy táncos nóta érkezett. Ki önként, ki pedig egy kis rásegítéssel vállalkozott arra, hogy táncra perdül, ám ez a jó hangulatot csak fokozta.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Mindemellett a rendezvényhez az idő is kegyes volt: a lemenő nap fényében fürdőzve igazán hangulatos volt a miliő.

Hasonló zenés alkalom legközelebb július 12-én, szerdán lesz az Öreghegyi Közösségi Házban, akkor azonban a kisgyermekeknek és az édesanyáknak kedveznek a szervezők: a Dúdoló a 0–3 éves piciket és szüleiket vezeti be a mondókák, énekek és hangszerek világába reggel 10 órától.