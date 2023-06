Május eleje óta Jersey Dia személyében új művelődésszervezője van Véresboglárnak, aki teljes elánnal vetette bele magát a munkába. Ennek köszönhetően több újdonság is készül a könyvtárban és a művelődési házban is. – Az elmúlt hetekben sokat takarítottunk, rendezkedtünk a könyvtárban, ahol többször megfordultak a fehérvári Vörösmarty Könyvtár munkatársai is. Átnézték a teljes, mintegy 6 ezer darabos könyvállományt, amiből elvitték a régi, viseltes vagy idejétmúlt példányokat és újakat is kaptunk – mondta Jersey Dia, aki arról is mesélt, hogy a könyvtár helyisége is átalakul: a felnőtt olvasóknak kényelmes fotelt és állólámpát helyeznek be és külön gyereksarkot is alakítanak. Mindezeken felül új programokat is indítanak: már formálódik a mandalakör (relaxációs színezés felnőtteknek), lesznek irodalmi teadélutánok, tanítómesék, illetve remélhetőleg beindulnak az úgynevezett lélekpercek, amely a Zöld fotel titka elnevezést kapta és amely felnőtteknek szóló beszélgetős program lesz (Jersey Dia ergoterapeuta is).

- A közösségi házban tervezek egy egész nyáron át húzódó programsorozatot, amelynek a Varázslatos tündércsalogató alkotó nyár elnevezést adtam. Ez tulajdonképpen napi 1-2 órás kézművesfoglalkozásokat jelent, amelyek során közösen felépítünk egy manóbirodalmat a művelődési ház mögötti udvar egy részén. Terveim szerint készítünk virágcserepekből manólakot, ágakból kicsi létrát, hintát, kerti padot, kavicsokat festünk, pénzfát ültetünk és így tovább – árulta el az amúgy várpalotai, de jelenleg Gánton élő művelődésszervező. A manóbirodalmat aztán az ősszel kis avatási ünnepség keretében át is adják.

A gyerekek mellett a felnőtteknek is terveznek különféle programokat a művelődési házban, így pl. már szervezés alatt áll a baba-mama börze, illetve egy bútorfestő workshop is. És ahogy Jersey Dia elmondta, szeretné a programok szervezésébe és megvalósításába bevonni a helyi szervezeteket, egyesületeket is, többek között a nyugdíjas klubot és az öko egyesületet is.