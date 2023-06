A kétnapos rendezvényen színpadra léptek a művészeti iskola csoportjai és Aba Város Fúvószenekara mellett az eseményre meghívott előadók és a szamosújvári Téka Alapítvány művészeti csoportjai is. A színes programok – köztük koncertek, bábelőadás, néptáncos és népzenei gála – a művészeti iskola udvarán kaptak helyet. Az előadások előtt az erdélyi gyermekek Fejér vármegye értékeivel is megismerkedtek, majd Fenyvesi László vezetésével a Dinnyési-fertő tanösvényen túráztak, ellátogattak a Várparkba és a koronázó városban is, ahol az Országzászló téren rövid megemlékezést tartottak.

A diákok a Dinnyési-fertő tanösvény túraútvonalát is bejárták

Fotó: Gőbölös Gábor

A több mint 150 fellépő-résztvevő a szülők által készített „kőleves” elfogyasztásával zárta a napot. A programok sorának azonban még koránt sincs vége: az abai és a szamosújvári testvérintézmény együttműködése jövőre lesz 30 éves, az évfordulóra egész éven átívelő rendezvénysorozattal készül a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola.