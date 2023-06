Egyszerre nyitnak és tárogatnak 10 perce

Két művészeti ággal is találkozhatunk egy helyen, Fehérvárcsurgón

A Károlyi-kastély mindig is támogatta a művészeteket, így ebben az évben is sok vendéget vár termeibe éppúgy, mint az ősfás kertbe, a gloriett tükörképét hordozó tó partján, vagy éppen a Csipketeraszon. A nyári szezon már megkezdődött, és a programsorozat újabb állomásán egy tárogató és egy fafaragó művész mutatkozik be.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Forrás: Kastély

Immár hagyomány, hogy nyaranta a fehérvárcsurgói kastély díszudvara randevúra hívja a zene szerelmeseit. A közkedvelt szabadtéri hangversenyek helyszínén nem ritka, hogy más művészeti ágak is bemutatkoznak. Június 28-án, szerdán 20 órakor kezdődik Kiss Gy. László koncertje. A tárogatón játszó művész előadása során népszerű hagyományos dalok csendülnek fel, nem ritkán régi honvéd dallamokat engedve szabadon az ősfákkal teli kertben, tudtuk meg Károlyi Angelica-tól. Mint kiderült, a gyertyafényes tárogatókoncert előtt egy órával, vagyis este hétkor azonmban minden érdeklődő díjmentesen csodálhatja meg Pintér Csaba kiállítását. A fafaragó ezalkalommal képkereteivel örvendezteti meg a nagyérdemű közönséget. Forrás: Kastély

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!