Csütörtökön délután az Aranybulla Könyvtárban mutatták be Pintér István balatonfűzfői bélyeggyűjtő válogatását, Könyv és bélyeg címmel. A 69 tablóból álló gyűjtemény közel nyolc évtizednyi anyagot ölel fel, bemutatva a magyar bélyegek könyvekkel, könyvnyomtatással kapcsolatos történelmét. A tablókon mindenki időrendben követheti végig, hogy a magyar bélyegkiadás hogyan emlékezett meg ma már történelminek számító eseményekről, évfordulókról, személyekről és könyvekről. A kiállítás Balatonfűzfőn az Országos Könyvtári Napok keretein belül mutatkozott be, a székesfehérvári Aranybulla Könyvtár a negyedik helyszín, ahova Pintér István elhozta összeállítását.

A megnyitón Csiszárné Mahler Mónika, az Aranybulla Alapítvány Könyvtár igazgatója köszöntötte a szép számban megjelent közönséget: „Nagyon különleges és értékes ez a kiállítás. Nem csak azért, mivel a könyvek és a bélyegek összefonódnak, hanem mert témája szerint a könyvtárhoz, a nyomdához, az illusztrációhoz, valamint a 94. Ünnepi Könyvhéthez is kapcsolódik.” Az igazgató beszédében felidézte a bélyeg fogalmát és magyarországi történelmét, valamin megköszönte a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör elnökének, Laczi Zoltánnak, hogy vendégül láthatják a kiállítást. Csiszárné Mahler Mónika mindenkit arra biztatott, hogy éljenek a lehetőséggel és használják a bélyegeket: készítsenek egyedi bélyeget, küldjenek képeslapokat, leveleket, hiszen a mai, elektronikus levelezéshez szokott világban nagy kincs visszanyúlni a múltba.

Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke beszédében visszaemlékezett első találkozására Pintér Istvánnal. Mint elmondta, 2019-ben az egyik székesfehérvári áruházban rendeztek bélyegkiállítást, ahol a most kiállító Pintér István is tiszteletét tette. A találkozás után, tavaly októberben az Országos Könyvtári Napok után fogalmazódott meg az ötlet, hogy elhozzák a Könyv és bélyeg kiállítást Székesfehérvárra. Pintér István és az Aranybulla Könyvtár mind nyitott volt az együttműködésre, aminek eredményeképp most több mint egy hónapon keresztül mindenki megcsodálhatja ezt a különleges tárlatot. „Egy csodát hoztunk ide. Azt szokták mondani, hogy a szerelem örök. Véleményem szerint azonban a könyv és a bélyeg is az.” – zárta köszöntőjét az elnök.

A köszöntők után Pintér István maga mutatta be a Könyv és bélyeg kiállítást. Elmondta, hogy mind az olvasásban, mind a bélyeggyűjtésben komoly elmaradásai voltak, hiszen ugyan az olvasás szeretete és a bélyeggyűjtés is gyerekkora óta része az életének, a tanulmányai és a munkája miatt csak a nyugdíjas éveiben talált rá újra ezekre a szenvedélyekre. „Hobbinak nevezem ugyan, de sokkal többet jelent számomra. Én olyan bélyeggyűjtő vagyok, hogy nem csak nézegetem az albumaimat, de közkincsé is szeretném tenni őket.” – fogalmazott a bélyeggyűjtő, aki azt is elárulta, hogy hatodikos kora óta gyűjti a bélyegeket, első albumait pedig ma is őrzi. A kiállításhoz hozzátette, eredetileg 45-50 tablót tervezett volna kiállítani, végül ez a szám 69 lett, de ha tovább keresne, valószínűleg többet is összetudna állítani. A tárlaton csak magyar bélyegek szerepelnek, azzal a céllal, hogy Pintér István bemutassa, 1939 óta milyen módon emlékezett meg a magyar bélyegkiadás a ma már történelminek számító eseményekről.

A Könyv és bélyeg című kiállítást az Aranybulla Könyvtár Nyitvatartási idejében, egészen július 31-ig látogathatják az érdeklődők.

