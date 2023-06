Az idén XIV. alkalommal hirdette meg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár a Tündérszó Határok Nélküli Meseíró Pályázatot, amelyre 8–15 éves korú gyermekek jelentkezhettek a világ bármely tájáról, magyar nyelven írott mesével. Összesen 21 mese érkezett, vegyesen itthonról és külföldről, Székesfehérvártól Marosvásárhelyig.

A zsűrit Lovranits Júlia Villő író, biológus, mesemondó, Schmöltz Margit író, könyvtárvezető és Szabóné Nagy Judit, a Szabad Színház Társulat művészeti vezetője alkották, akik a kicsik és nagyok korosztálya között is 3-3 helyezettet, illetve 1-1 különdíjat hirdettek ki.

A díjátadóra a díjazott gyermekek kaptak meghívót, de csak a helyszínen derült ki számukra, hogy milyen eredményt értek el. A zsűri általánosságban beszélt a beérkezett mesékről, a meseírásról, és egy-egy jó tanáccsal látták el a meseírókat. A díjazott meséket egyénileg, egyesével értékelték, személyre szólóan. Az ügyes meseírókat értékes könyvekkel és társasjátékokkal jutalmazták. Az első helyezettek egy festett tündér üvegképpel gazdagodtak, melyet Kovácsai Gabriella helyi üvegfestő művész készített, emellett pedig mindenki kapott oklevelet is.

A kicsik korosztályából Tóth Léna, Székesfehérvárról, Kátai Kristóf, Nyárádszeredáról, Komár Emma, Székesfehérvárról, Kovács Julianna, Székesfehérvárról kaptak meséikért díjakat. A nagyok korosztályából Rácz Lili Szonja, Szabadbattyánból, Felső Júlia, Érdről, Igar József Péter, Bicskéről, Mitták Fanni, Érdről részesültek szintén elismerésben műveikért.

A rendezvényt követően, idén a díjazottak mellett, a zsűri tagjai is felakasztották a művelődési ház mesebeli almafájára a nevükkel ellátott almákat, ezzel is jelképezve, hogy a székesfehérvári NépmesePonton jártak.

Az összes beérkezett mese olvasható, a művelődési ház közösségi oldalán, valamint a honlapján is.