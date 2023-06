A Horvát Szábor címmel megjelent kötet szerzői, Sokcsevits Dénes történész, egyetemi docens és Varga Szabolcs, a BTK Történettudományi Intézetének történésze mutatták be írásukat a fehérvári közönségnek, a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

A szábor nem más, mint a Horvát Köztársaság parlamentje. Az a szerv, amely az ország alkotmánya szerint a törvényhozó hatalmat gyakorolja, mint a legfelsőbb népképviseleti szerv. A könyv ennek az intézménynek a történelmét mutatja be egészen a rendi gyűlések kezdetétől pontosan 1918-ig, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig, miközben betekintést kapunk a magyar és a horvát állam közös múltjába és történelmébe, ami 800 éven keresztül összefonódott és példásan működött.

– Az előadás alatt végig közérthető nyelven kapott a hallgatóság történelmi ismereteket a két ország közös múltjáról és történelméről, ami felébreszti mindenkiben azt az igényt, hogy az előadást követően több részletet is megtudjon, ennek utánajárjon. A szerzők munkájuk mellett azt is fontosnak tartják, hogy ezt a fajta forrásmunkát így is összerendezzék – fogalmazta meg gondolatait Jakubek Tiborné, a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyv bemutatását követően a könyvet és szerzőit méltatva.

Ha már a történelemkönyveket nem írjuk úgy át, de a kultúra és a művészet azt megadja, hogy talán egy picikét be lehet csempészni a hétköznapi életbe és abba az intellektuális körbe, ahol egyébként olvasnak, érdeklődnek és figyelnek. Akik egyáltalán hatással vannak a mindennapi kisebb és nagyobb változásokra – ott egy picikét ezt jobban megtudjuk ismerni – folytatta az elnök – a manapság, amikor egyébként is nagyon változik a világ és nem tudjuk, hogy milyen irányba. Akkor, amikor a szuverenitás nagyon-nagyon és újra és újra nagy hangsúlyt kap a nemzeti identitás és a nemzettudat kiderül, hogy nem csak a nyelvismeret és nyelvhasználaton alapszik mindez, de mennyire fontos az a fajta történelmi háttérismeret és az a fajta alkalmazkodni tudás, ami nem asszimilációt jelent, hanem kifejezetten ismeretanyagot, tudást jelent ahhoz, hogy egymás történelmét ismerve és tisztelve tudjunk egymás mellett úgy élni, hogy igazából ne akadályozzuk egymást.

A kötet olyan részleteket, fontos történelmi és kulturális összekapcsolódásokat, eltéréseket, helyes és helytelen politikai döntéseket is bemutat, amik meghatározták a két ország sorsát és annak alakulását napjainkig.