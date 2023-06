XIX. Tűzzel-Vassal Fesztivál 1 órája

Hetvenkét sátor, késesek, kovácsok, kézművesek a Rácz utcában szombaton

A hétvégén ismét elérkezik a Tűzzel-Vassal Fesztivál ideje, ahol idén is nagyszámú kovács és késes kínálja majd a portékáit. Mivel ebben az évben is rengeteg érdeklődőre számítanak a rendezők, érdemes átgondolni azt is, hol parkolnak majd!

Tavaly is zsúfolásig megtelt a Rácz utca a fesztiválon Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szombaton felkerül a Kézművesek Házának kerítésére a kilencedik kovácsoltvas tábla a fesztivál nevével a Rácz utcában. Ez mutatja, hogy immáron kilencedik alkalommal tartják a fesztivált a Skanzenben, amely ezúttal is minden bizonnyal zsúfolásig megtelik majd. Ahogy azt Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke a hétfő reggeli sajtótájékoztatón elmondta, az idei fesztiválra 74 késesmester jelentkezett, az utcában 50 sátrat állítanak fel, de az egyesület árusai is kitelepülnek, ezúttal a templomkertbe, ahol 22 sátorban árulják szebbnél szebb termékeiket. A nap mottója a „Kés, villa, olló”, a témáról a délelőtt folyamán a színpadon is lesz beszélgetés. A rendezvényt 9 órakor Cser-Palkovics András, polgármester nyitja meg. Ahogy aztán az lenni szokott, a Rácz utca teljes hosszában, több ház udvarában és a Szerb-Ortodox templom kertjében is a legkülönfélébb programokkal várják az érdeklődőket, egészen 18 óráig. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: a nap folyamán kétszer tart bemutatót az I. András Lovagrend, gyermekműsort ad a Pitypang zenekar, furulyázik Tulipán Zsombor. Délután gyerekműsorral készül a fehérvári Szabad Színház, a felnőtteknek mesél Laki Lászlóné, de megnézhető az ortodox templom és a Rácz utcai múzeum is, ahol Varró Ágnes tart tárlatvezetést. Akinek van kedve, bekapcsolódhat az Asszonyműhely tevékenységeinek valamelyikébe, kipróbálható többek között a hímzés, gyöngyfűzés, nemezelés, csipkeverés. A Hagyományok Házának zsűrije a helyszínen zsűrizi majd az előre beadott 30 kést, 30 szőttest és 40 fazekasterméket. A nap folyamán idén is titokban járják a vásárt a késszakértők, hogy a nap végén díjazzák a legszebb standot, kést, a legfiatalabb késes mestert és így tovább. Az időjósok egyelőre jó időt mondanak szombatra. Ahogy Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője megjegyzete: az elmúlt évek során egyetlen fesztiválon sem esett az eső. A sajtótájékoztató végén praktikus módon arra is felhívta a figyelmet, hogy aki autóval szeretne a helyszínre érkezni, gondolja át, hol tud parkolni, mert a tapasztalatok szerint ilyenkor egyetlen szabad hely sincs a környéken a fesztivál napján. Viza Attila és Szenczi Jánosné hétfő reggel tartottak sajtótájékoztatót a Rácz utcában, a Kézművesek Háza előtt

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

