Nemrégiben fejezte be Gallai Józseffel közös rendezésben az Utóhatás címre keresztelt nagyjátékfilmjét, melynek operatőre, vágója és zeneszerzője is volt. A filmben több Fejér vármegyei helyszín és szereplő is felbukkan. A forgatás kulisszáiról, fesztiválokról és a filmmel kapcsolatos jövőbeni terveikről osztotta meg gondolatait a feol.hu stúdiójában. Beszélgetésünk idején még Gergő a stábtagokkal együtt várta a New York-i Oniros Film Awards bíráinak döntését, mára azonban már kiderült, négy jelölésből (legjobb sci-fi, legjobb operatőr, legjobb hang és legjobb zene) kettőt díjra is váltott, az Utóhatás nyerte el a legjobb sci-fi és a legjobb hang címet.