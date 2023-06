Az egyik gerendába vésett dátum tanúsága szerint a régi parasztház éppen 180 esztendős az idén. Itt alakította ki kiállítóterét a vajdasági fotós, Radisics Milán, aki a vérteskozmai rókáról, Roxy-ról készült fotósorozatát több helyen is bemutatta az elmúlt években, így többek között a kozmai házban is láthatta a közönség. Most azonban néhány hónapig nem a fotóké, hanem a falvédőké lesz a főszerep, amelyek egy részét Jungvirthné Bús Erzsébet többezer darabos gyűjteményéből válogatták. A hímzett, szöveges textilek több szempontból is érdekes tanulságul szolgálnak a látogatók számára. Az egykori tisztaszobában néhány külföldi – horvát, szlovák, román, sváb - darab mellett a régi világ eredeti falvédői sorakoznak. Közöttük egy, már az ötvenes évekből, Tatabányáról származó Jó szerencsét! feliratú rögtön feltűnik: mondhatjuk akár kuriózumnak is, hiszen nem illik bele a falvédők amúgy viszonylag jól behatárolható csoportjainak egyikébe sem. Mégis érdekes színfoltja a kiállításnak.

A falvédők a német kultúrából érkeztek hozzánk a 19. században

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A konyhába is kitettek néhány jellegzetes darabot. „Szakácsné légy éber, az étel oda ne égjen!” – olvasható az egyiken. Innen a hátsó szobába jutunk, ahol tematikusan olyan falvédőket válogattak össze, amelyek az asszonyok, a nők családban betöltött szerepéről, helyzetéről árulkodnak. Mellettük egy éles váltással következnek Szabó Eszter Ágnes médiaművész modern falvédői, közülük talán a legismertebb a Nagyanyám, Zalai Imréné találkozása David Bowie-val. A fővárosi művész a régit és az újat köti össze, miközben megpróbálja megnyújtani az alkotások időtényezőjét, azaz - fogalmazzunk így - az örökkévalóságnak hímez. Ugyanakkor erősen foglalkoztatja a nők társadalomban, a családban betöltött szerepe is. Ennek kapcsán született a Vérteskozmán is kiállított DJ-szimulátor abrosz, amely párhuzamot von a háztartást vezető nők és a lemezlovasok között: mind a ketten mixelnek – előbbiek a konyhában, utóbbiak a zenepult mögött – azért, hogy jól érezzék magukat.

A DJ-szimulátor abrosz, Szabó Eszter Ágnes alkotása

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A megnyitó szerves részét képezte Radisics Milán történetmesélése, amelyből a vendégek megismerhették Vérteskozmát, illetve a 180 éves házat. Aztán a kiállítókkal Spengler Katalin, műgyűjtő, a párizsi Pompidou Központ akvizíciós bizottságának tagja beszélgetett az alkalmi színpadon. A csákvári cukrász, Csuta Zsolt szintén hozzájárult az est hangulatához: az egyik modern falvédő képével díszített, fekete erdő tortával lepte meg a közönséget, de sütött lakodalmi cukorperecet is, amelyet a 19. század óta készítenek Zalában és egyik nemzeti értékünknek számít.

A kiállítást augusztus 15-ig, hétvégenként lehet megtekinteni Vérteskozmán. Jungvirthné Bús Erzsébet gyűjteményéről nemsokára hosszabb írást is olvashatnak.