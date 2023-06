A német hadifogságba esett amerikai katonát, majd a szovjet hadifogolytáborrá vált lágerben fogvatartott magyar férfit az a napló köti össze, amelyet Howard E. Day bombázótiszt kezdett vezetni a lengyelországi Saganban és hagyta hátra, amikor 1945-ben a szovjetek közeledése miatt evakuálták. A kis könyvet a fehérvári Gyenes László találta meg és onnantól ő gyarapította a benne lévő bejegyzéseket. A naplót aztán magával hozta Magyarországra, majd 1974-ben a fővárosi hadtörténeti múzeumnak adományozta. Történetét mi is megírtuk, ám június 8-án csütörtökön – azaz ma – 16 órakor Önöknek is lehetősége van arra, hogy közelebbről is megismerjék a bejegyzéseket és azok történetét. A Zichy liget és a Malom utca sarkán található Városi Levéltár és Kutatóintézet előadótermében a napló kutatását végző két történész tart izgalmas előadást.