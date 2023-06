Az idősebbek tán még emlékeznek nagyanyjuk falusi konyhájában a falvédőkre, amelyeken házi áldások, életbölcsességek, jó tanácsokat, olykor megmosolyogtató, rövid mondatok, hol meg érzelmes vallomások jelentek meg. Jellemzően piros vagy kék fonállal hímezve. Az egyik szerint: „Az én uram csak a vizet issza, nem siratom a lányságom vissza”.

Ilyen falvédőkből nyílik kiállítás június 17-én szombaton 18 órakor a Vérteskozma 39. szám alatti, két évtized híján kétszáz éves házban. A tárlaton nem csak Jungvirthné Bús Erzsébet több mint ezer darabos gyűjteményének egy része tekinthető meg, de Szabó Eszter Ágnes munkái is, aki a modern világba ültette át ezt a régi műfajt. Egyik ismert alkotása, a Nagymamám, Zalai Imréné találkozása David Bowieval. A kiállítás mellett pódiumbeszélgetés is várja az érdeklődőket, amelyen a falvédők története mellett a nők, a paraszti világban betöltött szerepéről is szó lesz.

A szervezők további érdekes meglepetésekkel is várják a vendégeket!