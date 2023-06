Kulturális napot korábban is rendeztek már a településen, ám ezúttal a Hangya Művelődési Ház igazgatója, Juhász Károly újragondolásában tartják meg az eseményt, melynek központi rendezőelve maga a falu, azaz Tordas. – Délután 4 órától a művelődési ház összes ajtaja nyitva lesz, az épületben bárki, bármerre szabadon mozoghat és egyszerre több térben is lesznek kiállítások, illetve programok – kezdte Juhász Károly. – Elsőként egy olyan kiállítást nyitunk meg a kisteremben, ahol helyi amatőr és profi alkotók munkáit lehet majd megnézni. A látogatók találkozhatnak festménnyel, kerámiával, fotóval, grafikával, papírkosárral, sőt gyöngyfűzéssel is. Az udvaron ugyanakkor szobrokkal várjuk az érdeklődőket. Nagy szerencsénkre éppen itthon lesz Máté Balázs Liszt-díjas, Európa-szerte ismert gordonkaművész, aki szintén ad nálunk egy rövid, nagyjából 20 perces koncertet a nappali-olvasóteremben – folytatta a sort az igazgató.

A nappali-olvasóteremben verskuckót is kialakítanak: kivetítőn folyamatosan, végtelenített verzióban, ismert előadók mondják azokat a verseket, amelyeket a költészet napja alkalmából hirdetett játékban a legtöbben kedvencként jelöltek meg. A délután folyamán a nagyteremben több táncos produkciót is előadnak majd helyi gyerekcsoportok, de a Kolibri Mozgásművészeti Stúdiónak köszönhetően két légtánc bemutatóban is lehet majd gyönyörködni. A népzene sem marad ki a sorból: az alkalomra tordasi zenészekből összeállt népi zenekar játszik majd – jó idő esetén – a művelődési ház előtti kis téren. Ugyancsak itt tervezik megtartani 19 órától az utcabált, melyen a Szivárvány zenekar zenél. A Tordasi Kulturális Nap kedvéért a polgármester, Juhász Csaba is vállalta a fellépést az együttesben. A tervek szerint énekelni fog, de az is előfordulhat, hogy a dobok mögé is beül. Amennyiben esik, a bált a művelődési házban tartják meg.

Juhász Károly azt is elmondta, igaz, hogy a programokat órára percre hirdették meg, de mivel ezek folyamatosan, sőt párhuzamosan is folynak majd, ne vegye senki szigorúan a kezdési időpontokat!

A meghirdetett program:

16.00 kiállítás megnyitó

16.45 Máté Balázs cselló kiskoncertje

17.15 Pillikék

17.40 légtáncbemutatók, kis- és nagylányok tánca

18.15 népi zenekar

1840 Dance Energy

19.00 Utcabál a Szivárvány zenekarral

A teljes program közben folyamatosan: verskuckó