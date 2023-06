A gyerekeknek szervezett táborokkal párhuzamba állítva úgy is mondhatnánk, napközis tábort szervez az egyesület, ahová alkotni vágyó – inkább kamaszkorú vagy attól idősebb - fiatalokat és felnőtteket várnak. Öt olyan hétvégét jelöltek ki a nyár folyamán, amikor 3 napon keresztül – egyetlen kivétellel péntektől vasárnapig - ismerkedhetnek meg a résztvevők különféle kézműves tevékenységekkel, amit aztán bőven lesz idejük gyakorolni is, hiszen a napi foglalkozások 9-17 óráig tartanak.

Az első ilyen július 7-9. között a Szabás-varrás és a Szövő Alkotó Napok lesznek. Ezeket követi július 11-13. között az Asszonyműhely – hímzés, varrás – és a kosárfonás, majd az Alkotónapok harmadik sorozatában, július 28-30. között jön az üvegékszerkészítés. Augusztus 3-5. között lesz nemezelés, ez az egyetlen kivétel, amikor a foglalkozásokat csütörtöktől szombatig tartják meg, illetve augusztus 4-6. között csipkeverésre és gyöngyfűzésre várják az érdeklődőket. Az utolsó Alkotó Napokra augusztus 11-13. között kerül sor, ekkor a bútorfestés lesz terítéken.

A jelentkezési határidő az adott alkotónap megkezdése előtti 5 nap. Mindegyikről részletes leírást is olvashatnak az egyesület honlapján, ahol további információkat is találnak a részvételi feltételekkel kapcsolatban, illetve innen tudják letölteni a jelentkezési lapot is.