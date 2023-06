Az erről tartott június 22-i sajtótájékoztatót nem is lehetett volna nagyobb hanggal és hangulattal megnyitni, mint ahogy Orsovai Reni és zenekara, a Nene tette egy, a FEZEN-nek írt dallal a Magyar Király előtti téri kisszínpadon. Majd a minikoncert után Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András szólt néhány szót. Beszédében az elsők között említette, hogy mekkora öröm Székesfehérváron egy ekkora volumenű fesztivál megtartása.

– A FEZEN a legnagyobb fesztiválja városunknak, de talán azt is mondhatom, hogy az egész régiónak, hiszen sok tízezer ember látogat ki, köztük rengeteg fehérvárival. Jó látni, hogy generációknak ad lehetőséget egy jó színvonalú, értékközvetítő bulizásra – mondta. Majd a városvezetőt követően Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét halhattuk, aki visszaemlékezett azokra az évekre, amikor pedagógusként dolgozott, méghozzá ugyanabban az iskolában, a Vasváriban, ahova a fesztivál főszervezője, Kovács Antal diákként járt. Mint mondta, jó látni, hogy honnan hova tart az ember és mit ér el.

Az országgyűlési képviselő után a főszervező a fesztivál részleteit ismertette. Elmondta, hogy idén is törekedtek arra, hogy 50 százalékban rock és 50 százalékban popzene legyen a kínálatban, így minkét műfajt kedvelők igényeit kiszolgálják. A négy napos fesztivál alatt körülbelül 100 produkció, köztük a Black Eyed Peas, valamint két nagy helyszín várja a kilátogatókat.

– Az idei év fesztiválja több szempontból is más lesz, mint az előzőek vagy a tavalyi. Először is ismét lesz kemping, amit valószínűleg sokan igénybe is vesznek, illetve egy nagyszínpaddal kevesebb a helyszínek sora. Így a két fő helyszínünk a 7000 fős fedett sátor és a Harman nagyszínpad lesz, de a kerthelyiség és a csarnok is működni fog. Utóbbi kettőn olyan produkciók fognak fellépni, akik feltörekvő tehetségek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a FEZEN lehetőséget adjon erre évről évre, a feltörekvő énekesek, bandák bemutatkozására – részletezte Kovács Antal, majd hozzátette, hogy a nagyszínpad utolsó produkciója este fél 12-12 között befejeződik, a hajnalig tartó buli pedig a fedett sátorban folytatódik, ügyelve ezzel a környékbeliek nyugalmára.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Preiszlerné Schweighartd Erzsébet, a Harman-Becker Kft. cégvezetője, mint a fesztivál egyik fő támogatója. A vezető háláját fejezte ki, hogy ott lehetett, valamint elmondta: örül, hogy a várost támogató 28 éve itt lévő multinacionális cégük hozzájárulhat a FEZEN-élményhez.

Végül pedig Orsovai Reni énekesnő avatta be hallgatóságot a FEZEN-dal készítésébe, illetve megosztotta saját élményeit a fesztivállal kapcsolatban. Ő maga 2005-ben, még tinédzserként látogatott ki először a zenei élményáradatra, majd jó pár évvel később 2022-ben már nemcsak vendégként, hanem fellépőként is megtapasztalhatta a fesztivál adta hangulatot.