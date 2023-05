Jó hír az olvasás szerelmeseinek: május 20-ától kibővített nyitvatartással várja régi és leendő olvasóit az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár.

Ami a hétköznapokat illeti, a könyvtár hétfőnként továbbra is zárva tart, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között, szerdán pedig 8 és 18 óra között várják az olvasókat. Akik pedig inkább hétvégén merülnének el a kulturális kikapcsolódást nyújtó olvasmányok világában, azoknak is van oka örülni, ugyanis a továbbiakban minden páros hét szombatján 9 és 12 óra között is nyitva tart a bibliotéka.