A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és a Szent István Király Múzeum közösen szervezett programok sora a 10 órás kapunyitást követően a Nemzeti Emlékhelyet bemutató szakvezetéssel kezdődött, amelyet az eredeti tervektől eltérően – Biczó Piroska betegsége miatt – Kovács Dóra, múzeumpedagógus tartotta. Tőle többek között a Szent István által építtetett egykori koronázótemplom történetéről is hallhatnak az érdeklődők, akik a területet körbejárva sok érdekességet megtudhattak. Így például azt, hogy a templomba római kori kőfaragványokat is beépítettek, de meg lehetett nézni a királysírok sorában elsőként feltárt III. Béla és felesége, Antiochiai Anna eredeti nyughelyét is, amely középkori viszonylatban az egyik leggazdagabb sírmelléklettel rendelkező sírhelynek számított. A délelőtt folyamán Recih Szabina, régész külön a gyerekeknek is mesélt a királyi bazilika falairól.

Aki ebéd után indulna el a romkertbe, azok számára is lesznek még érdekes programok. Az emlékhelyen vert tábort a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, akik – ahogy azt Vidermann Csaba, a rend elnöke a feol.hu-nak elmondta - a 15. század második felében, azaz Hunyadi Mátyás korában használt fegyverekből készítettek kiállítást: távolra ható, szál-, és közelharci fegyverek is láthatók, de a rend tagjai szívesen mesélnek is róluk, ha valaki kérdezne. Ugyanakkor 15 órakor izgalmas harci bemutatót is láthatnak az érdeklődők.

Délben, 14 és 16 órakor kezdődik a Bazilika születik című óriás társasjáték családoknak, felnőtteknek, baráti társaságoknak, amiben a történelmi ismereteken kívül ügyességre és szerencsére is szüksége lesz a résztvevő csapatoknak. Az nyer, aki előbb tudja felépíteni a királyi bazilikát. Akik inkább alkotnának, azok kipróbálhatják a kalligráfia, a kódexírás és az iniciálérajzolás művészetét. Azon túl, hogy valódi lúd-, illetve nádtollal írhatnak, a tintakészítés rejtelmeibe is bepillantást nyerhetnek. A rejtvények kedvelőinek kódfejtős játékkal készültek, de papírmerítésre és éremverésre is van lehetőség.

A kor divatjával is megismerkedhetnek a középkori divatbemutatón, ami 13 és 15 órakor kezdődik, 16 órakor pedig indul az óriásbábok menete: Szent István király, Boldog Gizella királyné, Szent Imre herceg és Asztrik püspök a Vörösmarty Színháztól a Fő utcán át zenés kísérettel érkezik a Nemzeti Emlékhelyhez.

A programok ingyenesek, kapuzárás 18 órakor lesz.