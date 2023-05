FEOL: A május elején, a faluban rendezett küzdősport eseményt követően – amelyet neonáci kötődésű rendezvénynek minősített a rendőrség, bár ez azóta sem bizonyosodott be – többen is azt mondták, nem tett jót a település hírnevének az esemény, és úgy vélték, ezek után a két hétre rá tervezett koncertet is biztosan lemondja az Ismerős Arcok!

NZ: Jó hírünk van, a koncertet megtartjuk!

FEOL: Miért éppen Csókakőt választották helyszínül?

NZ: Ebben az évben ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulóját, május 21. pedig éppen a magyar honvédelem napja! Csókakőn korábban már tartottunk sikeres koncerteket, tehát egy számunkra ismert helyszínről van szó, ahol ráadásul viszonylag régen jártunk. Ugyanakkor olyan helyet kerestünk, aminek van történelmi kötődése, összeköthető a hagyományőrzéssel és a honvédelemmel is.

FEOL: Viszonylag röviddel az esemény előtt kezdték csak el beharangozni ezt a koncertet. Miért?

GN: Az utóbbi időben – pláne a Covid óta – kiszámíthatatlanabbá vált a rendezvények megtartása, a pénzügyi háttér biztosítása és az embereket is nehezebb lett megszólítani. De szombatra már jó időt ígérnek, reméljük ez is sokakat Csókakőre csábít majd!

FEOL: A járvány okozta változások még mindig ennyire meglátszanak akár egy ismert zenekar koncertjein is?

GN: Igen, a mai napig. Az üzenetnek, amit éveken át közvetítettek felénk, hogy mindenki maradjon otthon, még mindig érezhető a hatása. A járvány lecsengése után, amikor ismét kiszabadulhattunk, volt egy rövid fellángolás, de alapjában véve úgy érzékeljük, mindenki óvatosabb lett. Ezt tovább tetézi a mostani válság. Az emberek sokkal jobban meggondolják, mire költenek. Egy koncert nem tartozik az olcsó mulatságok közé és itt nem csak a jegyek árára gondolok. Igaz, a szombati alkalom ingyenes lesz!

FEOL: Összeállt már a műsor?

GN: Az év minden időszakának van egy váza, amit előre megbeszélünk. Ehhez jönnek az aktuálisok. Most éppen pünkösdre készülünk, a csókakői fellépést követő héten, a csíksomlyói búcsú másnapján, Gyimesbükkön játszunk. Erre néhány dal már bekerült a repertoárba. Ami most még aktuális számunkra, az első, Egy a hazánk című lemezünk megjelenésének huszadik évfordulója. Ennek okán arról a lemezről is válogattunk dalokat, amiket újrapróbáltunk és szombaton is el fogunk játszani. A csókakői műsort tehát eddig még senki, sehol nem hallhatta. Vannak egyébként olyan dalaink, amelyek szövege – mondjuk így – rugalmas. Így egy-egy koncert apropója más felhangot kölcsönöz nekik, ami miatt, legyen szó akár most pl. a honvédség születésnapjáról, új mondanivaló is kijöhet belőlük.

Az Ismerős Arcok koncertje szombaton 20.30 órakor kezdődik a csókakői vár alatti előadótéren. A belépés ingyenes, kapunyitás 19.30 órakor lesz.