A vármegyének ezen a részén élők, a Mór és a Mór környéki települések lakói nagy többségükben mindig határozottan támogatták a keresztény-konzervatív politikai irányvonal törekvéseit. A háború idején ebben vajon tapasztalható változás?

– Az emberek nálunk békepártiak – szögezte le a képviselő. – Nagyon sok ukrán érkezett például Mórra is, ahol befogadták őket, dolgozhatnak, a gyerekeik iskolába és óvodába járhatnak. Segítünk, miközben azon vagyunk, hogy mielőbb tűzszünet és béke legyen. Hiszen gazdasági értelemben akár egész Európa térdre rogyhat, mert azok a szankciók, amelyeket kivetettek Oroszországra, elsősorban Európát sújtják. Napóleon óta tudjuk, hogy minden szankciós politika megkerülhető, ez nem változott, ez most is így történik. Nem vagyok külügyi szakpolitikus, de kijelenthetem, minden magyar ember szívéből a béke szól, hazánk érdeke pedig szomszédos országként az, hogy ezt a háborút mielőbb befejezzék.

A nehezebb fajsúlyú témák után mi másra, a borra terelődött a szó. Törő Gábor sok sörédivel, mórival és csókakőivel együtt tagja a Szent Donát Borrendnek: de melyik a kedvence?

– A nagyon finom Ezerjó és a móri Olaszrizling, amely már elnyerte az ország legjobb olaszrizlingje címet. De ha a vörösök felé kacsintok, el kell ismernem, hogy mifelénk a rozék is mind kiválók.