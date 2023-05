Dél-Amerika hangulatát költözteti egy tartalmas este erejéig Tárnok Ákos a Fejér vármegyei településre. A népzenész számtalan alkalommal járt a távoli kontinensen, és bár rengeteg látnivalóval és több csodával is rendelkezik ez a földrész, a közismert művésznek a zene mindegyik tájon megjelenik valamilyen formában, így most is előkerülnek majd a hangszerek.

-A 40 éves Los Andinos együttes vezetője a közép-andoki zenéről, az ecuadori emberek életéről és a kecsua indiánok kultúrájáról, szokásairól, és úgy általában a dél-amerikai életérzésről tart előadást, mondta Majer Tamás, a művelődési ház igazgatója.

A személyes tapasztalatokra épített tematikus est május 12-én pénteken 18 órakor kezdődik.