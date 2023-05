A művelődési ház megnyitóin szinte mindig jelen van az irodalom, a képzőművészet, a zeneművészet, ami a mai kiállítás keddi megnyitóján sem volt másként.

Simon József a Köfém Művelődési Ház vezetőjének köszöntőjét megelőzően, Grace Yu zongorista, a Bartók Béla Konzervatórium hallgatója játszott a megnyitóra érkezett vendégeknek. A művelődési ház igazgatója bevezetőjében azt is elárulta az egybegyülteknek, hogy a kiállításon a verseivel megjelent Berkovich Gábort, személyesen is ismeri, mégis egy véletlen kellett ahhoz, hogy megtudja, barátja verseket is ír. Ahogy az igazgató fogalmazott: “A festmények szépek a költemények elgondolkodtatók.” A tárlatot Horváth Péter versmondó vezette fel. A bemutatott versek és festmények együttesen, egymással összhangban kerültek a kiállító falakra. Minden vers és festmény témájában és hangulatában egymást tükrözi, erősíti.

Az amatőr alkotók kiállítása június 6-ig ingyenesen látogatható, a művelődési ház nyitvatartási idejében.

Fotó: Fehér Gábor / FMH