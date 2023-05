A XVII. században épült klasszikus barokk Scuola Grande di San Teodoro-palota díszterme volt a helyszíne május 18-án annak a díjátadó ünnepségnek, ahol először adták át a Pegazus Nemzetközi Művészeti Díjat (International Prize Pegasus for the Arts). A hat művészeti ág elismerésben részesült képviselői között ott volt Velencében a magyar kortárs alkotó, Vészabó Noémi is. A művésznő – akit jelentős mértékben inspirálnak a klasszikus itáliai mesterek – nem először részesült elismerésben Olaszországban, tavaly februárban Firenzében Leonardo da Vinci-díjban, majd áprilisban Milánóban Caravaggio-díjban. Azóta a párizsi Louvre-ban és Barcelonában is bemutatták a festményeit. Nemrég pedig bekerült az Ausztriában kiadott Leonardo da Vincitől napjainkig (Art from Leonardo da Vinci to today) művészeti albumba. A külföldi siker és elismerés szinte megsokszorozza alkotókedvét, egymás után születnek lélekkel, színekkel, fénnyel és szépséggel átitatott festményei.

„Festő vagyok, kegyelemben élek, mert megkaptam az alkotás csodáját” – vallja Vészabó Noémi, akinek mesterei közt a szobrászművészt, Kő Pált és Vadász György építészt/szobrászt említhetjük. Székesfehérvárhoz és Fejér vármegyéhez több szállal kötődik. Hat évvel ezelőtt a Seuso II. dokumentumfilm díszbemutatójának egyik vendége volt, mint az alkotó stáb tagja. Festett a késő római ezüstkincs emblematikus darabjáról, a Vadásztálról képet, de nem egy alakommal elkísérte férjét, Dézsy Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendezőt a Kőszárhegy melletti Szárhegyen történt filmforgatásaira és a területen végzett bejárásaira, kutatásaira.