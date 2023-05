Schmöltz Margitot – aki az esztergomi Helisher József Városi Könyvtár igazgatója – korábban főleg történelmi hátterű regényeiről ismerhettük, így némi meglepetést okozott, amikor tavaly megjelent a Kék imágó című ifjúsági regénye. Ebben az ifjú Hanna a főszereplő, akinek telefonján megjelenik egy rejtélyes applikáció, amelynek következtében a lány egyre közelebb kerül a természethez…

Margit a Regényes természet című pályázatra írta meg a szöveget, és be is került a nyertesek közé, ennek köszönhetően jelent meg a könyve. Érdekelte, hogyan lehet pörgős, a természethez kötődő, azt a középpontba helyező történetet írni, ezért is vágott bele a feladatba. Meg persze azért, mert nagyon szeret a természetben tartózkodni – a vonzalma már korán, kisgyermekként kialakult. Középiskolásként elkötelezett biológiatanára volt, aki ugyancsak szerepet játszott a természet iránti érdeklődés fenntartásában – mesélte Margit a könyv kapcsán.

A sztorit kisebbik, tizennégy éves gyermekén tesztelte, aki olvasás közben mindig jelezte, ha úgy érezte, valahol változtatni kellene, mert például leül a cselekmény. Sőt azt is közölte, ha valamit kihagyásra javasolt, valamint a szereplők nevére is volt ötlete. Margit örült az „útmutatásnak”, élvezettel írta a könyvet, amelyet filmszerűen igyekezett kivitelezni. S ugyan a sztoriban egy applikáció is feltűnik, a könyv célja azonban éppen az olvasás megszerettetése, az ifjúság kimozdítása a laptopok, telefonok elől, mellől. Nem kell tehát kütyüket használni a rejtély felgöngyölítése érdekében.

Az eddigi visszajelzések pozitívak, még a felnőtt olvasók is élvezettel forgatják a regényt – tudtam meg a szerzőtől, aki akár foglalkozást is tart a könyvhöz kötődve. Ebbe persze fiatalokat von be, volt már például Pécsett vagy Székesfehérváron is, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Margit azonban máris újdonsággal áll elő: a Könyvhétre jelenik meg újabb, negyedik történelmi regénye Botticelli szerelmei címmel, amelyet egy Esztergomhoz kötődő, szenzációs művészettörténeti felfedezés inspirált. Egy, a négy erényt ábrázoló freskót ugyanis a híres reneszánsz festőnek tulajdonítanak, ez pedig azonnal beindította az írói fantáziát… A könyvet még a korábbiaknál is fordulatosabbra írta meg Margit, aki szerint az olvasót szinte mindig újabb és újabb meglepetés éri.

Az író június 10-én kétszer szerepel az Ünnepi Könyvhét budapesti dedikálásain, akár ott is találkozhatnak vele.