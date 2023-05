A Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár internetes játékai töretlen népszerűségnek örvendenek a közösségi médiafelhasználók körében. Az intézmény több alkalommal tett közzé a közösségi oldalán olyan felhívást, melynek során online feladatokat kellett megoldani. A játékok nyerteseit egyszerre örvendeztették meg a feladatok kitalálói, és adták át a díjakat és jutalmakat, a település könyvtárában. A közös nyereményátadásra pénteken került sor a Községi Könyvtárban, ahol Horváth Nóra és Gallai Panna egy-egy Petőfi-verssel is megörvendeztette a meghívott vendégeket.

Januárban a Magyar Kultúra Napjához csatoltan, olyan online kvízt lehetett kitölteni, amelyben elvarázsolt Petőfi-versek felismerése volt a feladat. A játék másik részében, a település több pontján kihelyezett QR kódokat kellett leolvasni, amelyek ismert Petőfi verscímeket rejtettek. A szerencsés nyertes Szabóné Halas Viktória lett, aki ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.

Húsvét előtt tojásdíszítő versenyt is hirdettek, két kategóriában. Hagyományos és Lepsényre jellemző motívumokkal, tetszőleges technikával lehetett kidekorálni a műanyag vagy hungarocell tojásokat. A zsűri három alkotót díjazott. A hagyományos díszítés kategóriában Gyenis Istvánné kapott ajándékot, aki horgolással és festéssel is dekorálta a tojásokat. A lepsényi motívumok közül Stibi Noémi és Borsos Botond is a település címerét használta, ők is egy-egy ajándékcsomagot vehettek át műveikért cserébe. Mint kiderült, versenyen kívül érkezett még egy lepsényi motívummal dekorált tojás, ahol az alkotó a Nemzetőr emlékművet festette a tojásra.

A Föld napja alkalmából a településen idén már negyedik alkalomml hirdettek virágosítási versenyt. Itt a kertekben nyíló virágokról, udvar rendezésről, cserepes virágokról vártak a fotókat a szervezők. A felhívásra több mint 200 fénykép érkezett a csodálatos virágágyásokról. A résztvevők közül Koronczainé Szilágyi Gyöngyi lett a szerencsés nyertes, aki további virágokkal díszíthette udvarát.

A Magyar Költészet napja alkalmából április 11-től kezdve 4 héten át, minden nap 3-3 Petőfi-vers címét osztották meg a könyvtár közösségi oldalán, ahol szavazni lehetett a nap versére. Majd május 10-én a nyertes versek közül, Lepsény kedvenc Petőfi-versére voksolhattak a szavazók. A település kedvence a Szeptember végén című költemény lett. A legaktívabb szavazók között hét nyertest sorsoltak ki, hiszen „Petőfi hét év alatt írta magát világirodalmi nagysággá” - állították a szervezők. Gangl-Mészár Mariann, Rács Eszter, Halas Gyuláné, Mácsár Erika, Szabóné Halas Viktória, Blágáné Filó Adrienn és Bölcskei Molnár Anikó több mint húsz alkalommal voksoltak a játék során.