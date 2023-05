A nézők elragadtatva, állva ünnepelték a Fazekas Mihály műve nyomán színpadra állított Ludas Matyi című előadás rendezőjét és szereplőit. A telt háznyi közönség együtt élt a jól ismert, de ebben a formában még nem látott, ezért ismét izgalmassá, és sok helyen kacagtatóvá vált történettel, aminek alcíme: „Egy eredeti magyar rege négy levonásban”. A jelenetek végi tapsok előre jelezték a finálét követő ünneplést.

Farkasné Kovács Katalin az előszállási általános iskola magyar-német szakos tanára, aki az iskola színjátszó szakkörét is vezeti.

A rengeteg gyönyörű és tanulságos magyar, népmesei ízű történet közül miért pont ezt választottad?

- Ez az egyik olyan magyar népmese, ami talán a legjobban érdekelheti a gyermekeket. Ráadásul a hatodikosokkal, akik közül többen is szerepelnek a darabban, az idén vettük Fazekas Mihály elbeszélő költeményét. Szerintem a mai fülnek, pláne a gyermekeknek vicces és poénos. És találtam egy nagyon jó darab változatot, ami viszonylag rövid, ezért belefért abba néhány hónapba, ami alatt ezt összetudtuk hozni.

Láttad, hogy a közönség fülig érő szájjal követte a történetet, a kicsik pedig egyenesen végigszurkolták?!

- Sajnálom, hogy nem láttam, hiszen a színpadon, a függöny mögött dolgoztam, de néha hallottam és nagyon örülök neki, mert reméltem, hogy így fog történni.

A szereplőknek is nagyon csillogott a szemük!

- Ez legalább akkora öröm a számomra. Láttam rajtuk, hogy szívesen próbálják, és azt, hogy ma is úgy játszották.

És most Döbrögit is megszólaltatom! Az őt kiválóan alakító Urbán Nimród Balázstól ezt is hallottam:

- Talán azt gondolod róla, hogy ez egy hálátlan szerep, de én nagyon élveztem. Attól, hogy a rossz embert alakítottam, természetesen nem vagyok az. Nagy feladat, de nem volt vele bajom. Igazából egyszer alaposan át kell venni, megtanulni és akkor a próbákon már megy a dolog magától. Nekem súgó sem kellett, mert már az elején megtanultam és kívülről fújtam a szövegemet.

A mesében elragadta a környezetében élők, a szerepet nagyszerűen hozó Stadler Csongor pedig a közönség szívét. Az itteni korosztályának pedig a sztárja lett.

- A kedvenc jeleneteim a német orvost, és az olasz ácsot megszemélyesítése volt. Főleg az utóbbiba tudtam magam beleélni, és úgy érzem másoknak is az tetszett a legjobban. Az elismerést jelenti, hogy már többször is leszólítottak az iskolában, vagy előtte a parkban: „Szeva Ludas Matyi!”, egy kicsit élveztem a helyzetet. Ez egy hálás szerep volt, nagyon tetszett a karakter, főleg az, hogy a különböző álruhákban új személyiséget vehettem föl. Négy éve veszek részt a színjátszó szakkörben, és mára már egy kis önbizalmat szereztem, ezért tudtam felszabadultan játszani.