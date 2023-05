Ahogy a megnyitón is elhangzott mind a makramé, mind pedig a quilling szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet Aszakkör névre hallgató program keretén belül valósulhatott meg. A kezdeményezés célja az alkotáson túl a közösségteremtés, aminek sikerességét mi sem igazolná jobban, minthogy idén is újabb alkotni vágyó tagokkal bővült a csapatuk. Futerrer Judit, szakkörvezetőtől megtudtuk, hogy a tagok az órák során lépésről-lépésre sajátították el a makramé és a quilling fortélyait, így a 20 hetes szakkör végén már bonyolultabb darabokat is el tudtak készíteni.

Húsz hétnyi munka gyümölcsét tekintettük meg

Fotó: Déri Brenda / FMH

Kis Dorottya, a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Vármegyei igazgatója a két kézműves irány kapcsán elmondta, hogy a makramé egy olyan csomózási technika, aminek múltja a régi időkre nyúlik vissza. Nagy népszerűségnek a 80-as években örvendett, majd egy időre feledésbe merült és az elmúlt években ismét újjáéledt. Ami pedig a quillinget illeti, ez egy teljesen új papírtechnikára alapuló kézművesség.

A makramé és quilling kiállítás május 15-től egészen május 29-ig díjmentesen megtekinthető a Gárdonyiban.