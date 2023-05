Érkezik a sokak által várt Könyvklub új fejezete, lesznek romantikus és kalandos filmek, sőt ezek krimivel ötvözött verziója is. Vígjátékok, filmdrámák, Woodstockról szóló koncertfilm, zenés életrajzi film Radics Béláról, új animációs film – sok minden helyet kapott a kínálatban, és persze a közönségkedvenc alkotások továbbra is műsoron maradnak. Ebben a hónapban folytatódik az Exhibition on Screen sorozat is, ezúttal Edward Hopper fotorealista művészetében mélyedhetünk el.