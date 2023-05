Hasonló gondolatok mentén jött létre a Kerékpárral a múzeumba nevet viselő kezdeményezés. Ehhez kapcsolódva legutóbb május 22-én, hétfőn tartottak szakmai előkészítő megbeszélést, tapasztalatcserét a szakemberek Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában.

A programnak van előzménye: korábban főként a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei régióban volt olyan kerékpáros projekt, amely a múzeumok, múzeumi kiállítóhelyek közötti látogatást, turisztikai összeköttetést tette lehetővé. Most a fehérvári múzeum a Pulszky Társaság Múzeumandragógiai Tagozatának Fenntarthatósági Munkacsoportjával egyeztetett többször is a témában, s ezúttal egy olyan szakmai napot tartottak, ahol más régiók korábbi jó gyakorlatait is megismerhették a részt vevő felek.

Mint a helyszínen Kovács Dóra múzeumpedagógustól, szervezőtől – Pató Mária könyvtáros mellett – megtudtuk: Székesfehérváron is próbálkoztak már a kerékpáros történelmi túrával. Akkor a Csitáry-éra városfejlődése volt a központi téma, s noha a program kis létszám mellett zajlott, de akik ott voltak, élvezték azt – emelte ki a múzeumpedagógus, hozzátéve, éppen ezért szeretne minden feltételt megteremteni a kerékpáros látogatáshoz az intézmény. Így például a jövőben múzeumi kerékpárok beszerzése is a céljuk között szerepel, amely eszközökkel a kiállítóhelyek közötti közlekedést, vagy akár a kerékpáros vezetést segítenék a szervezők számára.

A tapasztalatcserére Nyíregyházáról, különböző kerékpáros szervezetektől, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból is érkeztek szakemberek. Elhangzott, fontos a partneri kapcsolatok kialakítása – az érintett önkormányzatokkal, kiállítóhelyekkel, kerékpáros-szervezetekkel –, a megfelelő marketing – például kiadványfüzetek megjelentetésével –, a rendszeres programszervezés, és természetesen egy bizonyos anyagi háttér megléte is, hogy mindezt fedezni lehessen. Mindezek mellett pedig, ahol lehetséges, a technikát is "kiépítik", a többi között kerékpáros megállóhelyek, szervizpontok létesítésével.

A Kerékpárral a múzeumba program nagy távokat fed le, így Székesfehérvárról indulva akár a pákozdi katonai emlékparkot vagy a Táchoz tartozó Gorsiumot is megtekinthetjük két keréken.