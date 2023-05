- A Velencei-tó kulturális és közösségi életének fókuszpontja ma már a Csajághy Laura Szabadtéri Színpad. Hányadik évadjára készül?

- Igen, nagyon sokan számítanak ránk, hiszen az elmúlt években teltházas előadásokat tudhatunk magunk mögött. Ezt szeretnénk elérni idén is, a negyedik évadban. 2020-ban nyitottunk, s azóta bebizonyosodott: elképesztően nagy az igény a kőszínházakon túli művészetre is.

- Mennyire unikális Fejérben a kápolnásnyéki szabadtéri színház?

- Olyannyira, hogy állandó ilyen színházat nem is ismerek. De az időlegesek között is egészen biztosan bent vagyunk az első háromban. Régebben Székesfehérváron, a Pelikán udvarban voltak nyári előadások, de most csak Kápolnásnyéken van hasonló, ahol profi előadások vannak, ránk vár tehát mindenki.

- Nagy előnye volt a járványidőszakban a szabadtéri jelleg, így a környékbelieknek a bezárások idején sem kellett megválniuk teljesen a kultúrától, színháztól. A Covid után is nagy volt az érdeklődés?

- Igen, nagyon sokan érkeztek. A harmadik szezonban éppen ezért bővíteni kellett a nézőteret 500-ról 650-re, hogy mindenkit le tudjunk ültetni. Nagy örömünkre a gyerekelőadások is nagyon jól mentek, pedig azok délelőtt és nagy melegben zajlottak. Hiánypótlók vagyunk tehát, arról nem is szólva, hogy ma már nem csak mi vonzzuk a térségbe a kultúrafogyasztókat, akik szívesen összekötik színházlátogatásukat más helyi programokkal. A közvetlen közelünkben ugyanis több olyan központ is van, amely szintén országos szintű kulturális lehetőségeket biztosít. Ilyen a Liszt Művészház, a Vörösmarty Emlékház és a Halász-kastély is. A Covid után, most pedig a téli kényszerszünet után az Emlékház és a kastély szintén újranyithatott, így a különböző művészeti ágak ismét egy erőtérbe vonzzák a látogatókat. Ez egyértelműen érezhető vendégszám növekedést eredményez Kápolnásnyéken.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Milyen különleges előadásokat hoztak a Velencei-tóhoz a Csajághyra az elmúlt években - a teljesség igénye nélkül?

- A Csongor és Tünde előadásával kezdtük a színpad átadásakor, amely többször is teltházas volt. De minden szezonban voltak felejthetetlen előadások, sok nagynevű előadót tudtunk szerződtetni. Eljött hozzánk például a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Frenák Társulat. Az Operafesztivál gálaestjén felléptek nálunk a legnagyobb hazai operaénekesek, de itt volt az Apostol, a 100 Tagú Cigányzenekar, a Magyar Rhapsody Projekt, a Forrás Néptáncegyüttes és rengeteg csodálatos színielőadás is érkezett hozzánk, az országban és a határainkon túl élő társulatoknak köszönhetően.

- A közönség azonban már nem csak a tókörnyékről érkezett. Mi a tapasztalat, milyen vonzáskörzetben ismert és szeretett a színpad?

- Már az első évadban érezhető volt, hogy nem csak a tó környékéről érkeznek vendégek. Budapestről láthatóan és feltűnően sokan jönnek, egyértelműen lehetett látni az Insta és a Facebook visszajelzésekből. Székesfehérvárról is jönnek vendégek, de nagyon örülünk annak, hogy a környékbeliek is számítanak ránk.

- Tavaly a színpad melletti Liszt Művészházra telepített napelemrendszer már a szabadtéri színházat is ellátja. Sokat számít ez?

- A rezsiárak emelkedését követően az első számlák ugyan meglepőek voltak, de az a helyzet szerencsére rendeződött. Minden állami forrásból épült, felújított épületnél kötelező megújuló energiát tervezni, ezért tettük mi is. Olyan nagyságút alakítottunk ki, amely annyit termel, hogy a saját ellátása mellett lehetővé teszi a Csajághy ellátását is. Nagyon sokat számít ez nekünk, remek, hogy így történt!

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Mivel kezdi idén a szezont a Csajághy?

- Még egy tavalyi pályázatnak köszönhetően tudunk szervezni egy évadnyitó programsorozatot Nyitnikék címmel, amelyből két előadás a Halász-kastélyban, egy pedig a Halász Gedeon Eseményközpontban lesz – hiszen a májusi időjárás még indokolja a zárt teret. Az idei évre pedig nagyon várjuk a források érkezését, a pályázatok eredményeit, hiszen rengeteg tervünk van! Mindenképpen a korábbiakhoz hasonlóan műfajilag is színes programot szeretnénk összeállítani: terveink szerint idén is lesz operett, musical, vígjáték, gyerekelőadás, hogy mindenkinek örömet okozhassunk!