A Lepsényi Fekete István Általános Iskola diákjai minden és még ennél is több kérdésre kapták meg a választ Jobbágy Bencétől, a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárától. A 2022-ben sikeresen vett részt a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a Hungarikum pályázaton, amelynek keretében most az általános iskola diákjai ismerkedhettek meg a tradicionális magyar népi hangszerrel, a cimbalommal.

Az érdekfeszítő előadáson a gyerekek sok mindent megtudtak erről az ősrégi hangszerről, ahol kiderült, hogy a cimbalom őse Perzsiából származik és Magyarországon az első írásos említését 1516-ban találhatjuk, II. Lajos magyar királlyá koronázásakor.

A különleges hangszer eleinte kisebb méretű volt, nyakba akasztva zenéltek vele vagy kis asztalra helyezve lehetett játszani rajta. Lábakon csak a 19. század végétől áll a cimbalom, amikor is Schunda Vencel József gondolt egy merészet, és 4 lábra állította a zeneszerszámot, így már kényelmes volt, és ráadásul pedált is kapott.

A bemutatott hangszert természetesen Jobbágy Bence meg is szólaltatta, több zeneszámot is eljátszva rajta, a két verővel varázsolva el a gyerekeket.

Búcsúzóul a gyerekeknek el kellett találniuk, hány húr is található a cimbalmon? Mint kiderült, összesen 133, de a zenészek szerencséjére, ezek csoportokba vannak szedve.

Az előadás végén már nem volt kérdés: ha az elkövetkezendőkben a gyerekek ilyen hangszert látnak vagy hallanak, fel fogják ismerni az egyik magyar hungarikumot: a cimbalmot.