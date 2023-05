Kétnapos szakmai konferenciát szervez a Honvédelmi Minisztérium (HM) a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal (HIM), illetve a Szent István Király Múzeummal (SZIKM) együttműködésben. A Háború, régészet és kulturális örökségvédelem című konferenciasorozat hatodik ülésének első napja május 25-én lesz, ennek ad otthont a fehérvári múzeum. A második napon Budapesten, a Bálna rendezvényközpontban gyűlnek össze a szakma legnevesebb képviselői. Az együttműködés jelentőségéről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere így fogalmazott a konferenciát beharangozó sajtótájékoztatón: a konferencia témája mindenképpen kötődik Székesfehérvárhoz, ezért nagy megtiszteltetés, hogy az első napot itt rendezik meg.

A konferencia részleteiről és jelentőségéről Töll László ezredes, a HIM parancsnoka szólt, majd pedig Pokrovenszki Krisztián, a SZIKM főigazgatója az együttműködés fontosságát emelte ki, amely a hadtörténeti kutatásokra is kiterjedt az elmúlt időszakban. Ennek első jelentősebb állomása a mostani konferencia, melynek már szervezőként is részese lehet a Szent István Király Múzeum. Belényesy Károly, a SZIKM szakmai igazgatója lesz az egyik előadó a konferencián. A tájékoztatón elmondta: óriási hadtörténeti seregszemlére számíthatunk, amely a tudományos közéletet meghatározza. Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője pedig e témához kapcsolódóan bejelentette: augusztus 15-én nyílik kiállítás a Szent István Király Múzeumban, amely hadimúltunk kincsestárát vonultatja fel, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jóvoltából.