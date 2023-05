Tavaly ősszel indult egy országos kezdeményezés, amelyben a megyei könyvtárak a Petőfiről elnevezett, ezáltal az emlékét őrző intézményeket, köztéri alkotásokat igyekeztek minden vármegyében összegyűjteni az ott élők segítségével. Ezt a projektet gondolta tovább a Vörösmarty Könyvtár Helyismereti és digitalizálási csoportja. Arra gondoltak, a Fejér vármegyei fotókat felteszik egy virtuális térképre, amit aztán bárki megnézhet. - A felhívás tavaszi közzétételekor egy ehhez kapcsolódó nyereményjátékot is meghirdettünk, aminek már megvan a nyertese is. A tavaszi felhívás úgy látszik, megmozgatta az embereket, 34 településről kaptunk képeket. Ezért úgy döntöttünk, a játékot meghosszabbítjuk az év végéig – mondta Hajdú Hajnalka, a helyismereti csoport munkatársa, aki azt is hozzátette, előttünk a nyár, az emberek többsége most kezd majd többet kirándulni, utazni.

Fotókat beküldeni nem csak arról a településről lehet, ahol valaki él, de egy-egy másik településre tett kirándulás során is készülhetnek képek a megyében. Az sem baj, ha egy adott szoborról, intézményről vagy utcáról már vant fent kép a virtuális térképen, mert ugyanarról akár több fotó is felkerülhet, ahogy arra van is már példa.

A térképet meg lehet nézni a könyvtár holnapján, itt. A fotókat a [email protected] e-mail címre küldhetik be.