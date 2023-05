A szervezők szeretnék emelni az eseménysorozat fényét, amelynek keretében Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója pénteken délelőtt sajtótájékoztató keretén belül, megállapodást írt alá Spányi Antal megyés püspökkel, Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója jelenlétében.

A 2021-ben megnyitott látogatóközpont és az Egyházmegyei Múzeum, a tavaly először megrendezett, Zene-Szó koncertsorozat által vált igazán élettel telivé. A szervezők feltett szándéka volt már akkor, hogy a koncertsorozatból hagyományt teremtsenek. A koncertek eredeti helyszíneként a múzeum kvadruma szolgált volna, de egyalkalommal a rossz idő fedett helyre kényszerítette az esemény résztvevőit, így a koncertet a Szent Imre-templomban tartották meg. A sajtótájékoztató alkalmával Smohay Andrástól azt is megtudtuk, hogy az idei szezont már szándékosan úgy tervezték, hogy a templomban is tarthassanak a négy koncertből kettőt. Múzeum és a látogatóközpont működésében továbbra is törekednek arra, hogy minél változatosabb, érdekesebb rendezvényeket és programokat szervezzenek.

A Székesfehérvári Egyházmegye fontos feladatának tekinti, hogy bekapcsolódjon a helyi kulturális élet folyamába – hallhattuk Spányi Antal megyés püspöktől. Az egyházfő hangsúlyozta, hogy az egyházmegye már évtizedek óta vesz részt számos értékes kezdeményezésben Székesfehérvár kulturális életének szinte minden területén, mint például a Versünnep, a Múzeumok Éjszakája, vagy az Ars Sacra Fesztivál és a Kulturális Örökség Napja.

Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, a megállapodás aláírását megelőzően köszöntőjében megemlítette, hogy a járványt követően és a mostani gazdasági válság idején, különösen fontos, hogy valós együttműködések szülessenek. Mindenki hozzátegye a saját tehetségéhez mérten a tudását, szakmai és adott esetben az anyagi javait .

Az Egyházmegyei Múzeum és az Alba Regia zenekar tevőlegesen egy olyan együttműködési megállapodást kötött, amelynek ékes példája, hogy minden kis apró lehetőségeket összerakjuk és megpróbálunk egy nagyobb dolgot összehozni.

Az előző évben csak kamarazenei produkciókkal lépett a zenekar a közönség elé. idén már a megállapodásnak köszönhetően, nagyobb produkciókkal készülnek. A kamarazene idén sem marad el, de a nagyzenekari oratóriumok is megjellenek a palettán. Lesznek valódi csemegék is, mint az “Egy kávé Bach-hal”, ahol a zeneszerző kávéházban játszott műveiből is hallhat majd a közönség.

A koncertsorozat első része, május 6-án Fúvós Harmóniák címmel 18:00 órakor kezdődik a Szent Imre-templomban.