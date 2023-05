A szabadság, az emberség, a kiszolgáltatottság kérdéseit vizsgálja az erdélyi származású író, Székely János Caligula helytartója című drámája, amelyet már sokszor játszottak színházakban.

Székesfehérváron ezúttal a Somos Ákos vezetésével működő az Örökség Csoport viszi színre a darabot, a bemutatót május 25-én, csütörtökön 19 órától tartják a Köfém Művelődési Házban. A csoport eredetileg Schwechtje Mihály Az örökség című színművének bemutatása céljából alakult, ám látható: a tagok folytatják a munkát. Erről és a friss előadásról is kérdeztem Somos Ákost.

– Az örökség létrehozásával nagyon jó műhellyé alakult a csoport, és bennem megvolt a szándék a folytatásra. Eközben régóta erősen élt bennem a szándék a Caligula helytartója színrevitelére, amelyet még 21 évesen csináltunk meg egy nagyon amatőr, alkalmi, diákokból álló társulattal. Egyszer játszottuk el 1991-ben, ám erre a darabra azóta is úgy gondolok, mint a magyar drámairodalom egyik csúcsára. Ezt számos előadás is visszaigazolta, amióta 1979-ben megvolt az ősbemutató. Én ebből írtam a szakdolgozatomat is az egyetemen a színpadi megvalósítás lehetőségeit vizsgálva. Szinte minden hazai előadást láttam, rengeteget gondolkoztam ezen a darabon. Úgyhogy adta magát, hogy most ezt dolgozzuk fel az Örökség Csoporttal – mondta a rendező.

Ezúttal komolyabb vállalkozásba fogtak, az előadásba felnőtteket és Ákos másik diákszínjátszó csoportjának, a TeDinek a volt tagjait vonták be. A koncepció szerint a római oldal alakjait fiatalok játsszák, a zsidókat pedig idősebb színészek személyesítik meg. A főszereplő Petroniust Darkó Dániel Zsombor testesíti meg, aki a Ciszter Gimnáziumban végzett, és számos iskolai darabban, fehérvári előadásban szerepelt.

A képen Darkó Dániel Zsombor (Petronius) és Somos Zoltán (Barakiás)

Fotó: Ternák Ferenc

Ákos szerint a körülbelül ötven éve született dráma ma sem idejétmúlt (sajnos), igaz, a kontextus és az értelmezés sokat változott. Hiszen erdélyi íróként Székely akkor még a mindenkori kisebbségnek a mindenkori hatalomhoz fűződő viszonyát jelenítette meg. Az a történelmi helyzet ugyan megváltozott, mégis azt érzékeljük, hogy ettől függetlenül a dráma érvényes.

A csoport nemrég tartott egész napos próbát a Köfém Művelődési Házban, amelynek igazgatója, Simon József jelentősen támogatja a darab létrejöttét.

A bemutató tehát május 25-e, 19 óra, a következő időpontokat még egyeztetik.

Az előadásban közreműködik Lábodi Ádám, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus.