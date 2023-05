A tavalyi sikeres diáktalálkozó után idén is meghirdette a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár az összművészeti diáktalálkozót próza és vers, ének, zene, mesejáték és dráma, valamint táncos produkció műfajokban. A tizenhat produkciót egyszerre lehetett végignézni és zsűrizni a nagyteremben. Minden résztvevő ott is maradt végig, a tánc oldotta a prózai műsorszámokat, üdítően „keverve” a művészeti műfajokat.

Bicske, Mány és Tabajd általános iskolából érkeztek a gyerekek, több színjátszó csoport is benevezett.

- Húsz éve is rendeztünk Mi is tudunk! címmel ilyen seregszemlét Bicskén – idézi az előzményeket Nagyné Szita Erzsébet, a Petőfi Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója. Évtizedeken át itt dolgozott a népművelő szakember, idén a zsűri elnöki tisztére kérték fel, Moldován Katalin magyartanár és Illés Richárd éneke-zene művésztanár közreműködésével. Alsósok, felsősök szerepeltek, s nem helyezéseket állapítottak meg végül, hanem elismerő díjakat osztottak.

- Érdekes volt a mányi művelődési ház Garabonciás Színjátszó Műhelynek a Cirkuszi cirkusz című produkciója – értékelte Szita Erzsébet. - Móka János országosan ismert drámapedagógus és rendező végez évek óta kiváló szakmai munkát a mányi gyerekekkel. Ez a darab műhelymunka gyanánt csaknem végső fázisában került a színpadra, de teljesen élvezhető volt így is - számol be a kísérletről a zsűri elnöke.

- Minden alkalommal kiragyog, kitűnik egy vagy több tehetség az általánosan is színvonalas mezőnyből – mondja Moldován Katalin tanárnő. - Eleve azok jelentkeznek szemlékre, versenyekre, akiknek ez irányban vannak ambícióik, s ők az iskolai előadók is. Nekünk is öröm őket hallgatni, felfedezni – teszi hozzá szakmai véleményét.

Több versmondót emel ki a tanárnő. A mányi Hársfadombi Általános Iskolából Sáfrány Zalán Juhász Magda álomhajó című költeményét adta elő meggyőzően, Czirkelbach Erzsébet betanításában. Nagyné Bognár Katalin tanítványa, Igar József Péter Dóka Péter Férfidolog című írását adta elő. A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolából Adravecz Noémi Varró Dániel Szösz néne ismert versét tolmácsolta, a bicskei Szent László Iskolából Sinógli Péter a szavalóversenyek „sztárversét”, Simon István Mirzáját, a közönséget is szíven találva a sorokkal. A Szent Lászlóból is érkeztek színjátszók, s ugyaninnen a felsős Kihári Kende és Sipos Bence kaptak díjat versmondásukért, Hunyadi Ágnes és Madarász Katalin tanárnők voltak a felkészítő tanáraik.

A Csokonai Iskola szakkörösei széken ülve adták elő a Kalapos táncot Richter Renáta betanításában, igen szellemesen. A tabajdi Mészöly Gedeon Református Iskolából négy fiú énekelt, ők Hufnágel Anna igazgatónő és énektanár tanítványai. Annál is inkább sikeres volt a produkció, mert csak fiúk ritkán vállalkoznak e műfajban, s ebben a korban. Tavaly néptáncos előadásokat láthattak a színes, dinamikus seregszemlén, idén modern tánc is szerepelt a repertoárban.