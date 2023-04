A 2022-ben megvalósult “Hamvas Béla 125 év” programsorozat sikerén felbuzdulva, most Weöres Sándor Kossuth-díjas író életművét szeretnék, egy új programsorozat keretében feldolgozni – tudtuk meg Pletser Ádámtól, az Értékmentők by iGenerációért Egyesület vezetőjétől.

A szervezők Weöres Sándort azért tartják izgalmasnak, mert a költő többször is mestereként emlegeti Hamvas Bélát, így a “WEÖRES 110” programsorozat alkalmával is sokszor felbukkan majd a Hamvas életmű. A programsorozat első részében Weöres Sándor életútja kerül terítékre és természetesen a fontosabb műveit érintve, a program további alkalmait is kellőképpen megalapozzák, amelyeken így részletesen egy-egy izgalmas témát érintenek majd. Weiner Sennyey Tibort, a József Attila-díjas költő, író a "Weöres Sándor kozmikus költészete és titkos világai" című könyv szerzőjét hallhatjuk előadóként a Szent István Király Múzeum, Rendház kiállítóhely dísztermében április 26-án 18:30-as kezdettel.

Az eseményt Vargha Tamás képviselő úr nyitja meg, aki a programsorozat védnöke is egyben.

Az eseményen való részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációt igényel.