Azért akad kivétel is, ahogyan kedden délelőtt a Városházán megtudtuk. A jelenleg rendelkezésre álló források és az elszabadult alapanyagárak idén arra a döntésre kényszerítették a város vezetését és a rendezvények szervezőit, hogy 2023-ban lemondjanak a Fehérvári Halünnep megtartásáról - tájékoztatott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője.

A Sportmajálist ebben az évben a korábbi helyszínen, a Bregyó közi Regionális Atlétikai Centrumban tartják. Nagyszínpadi fellépők idén nem lesznek, de a sportegyesületek a várost átszelő felvonulásukat követően családi és sportprogramokra, bemutatókra várják a sportokra fogékonyakat.

A tavaszi zsongás elmaradhatatlan része a Bolondballagás, amely a szokásos formában, az osztályok maskarás felvonulásával rendeznek. A legjobb bemutatókat 150, 100 és 75 ezer forintos pénzjutalommal díjazza az önkormányzat.

Az Emlékhelyek napján, május 13-án, a Nemzeti Emlékhelyen, a Romkertben, hagyományőrző bemutatók, ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások lesznek, ezen felül a látogatók szakvezetések segítségével ismerkedhetnek a koronázótemplom történetével.

A Kortárs Művészeti Fesztivál programjai május 19. és 21. között az SZKKK Fürdő sori épületében és annak környékén kiállításokkal, koncertekkel, irodalmi összeállításokkal, talkshow-val, gasztroszínházzal, néptánc- és balett bemutatóval, valamint kertmozival várják a szórakozni és feltöltődni vágyókat.

A május végi gyermekfesztivál idén egy naposra zsugorodik, de mókában nem lesz hiány. A Hetedhét Játékfesztivál május 28-án csak a gyerekekről szól majd, számtalan utcai játékkal, a Hétpróbával, koncertekkel, s mindenz egybeolvad a hosszú hétvégével.

A legjelentősebb nagyrendezvény a város életében talán a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat, amely valamelyest ugyancsak rövidebb lesz idén. A rendezvény augusztus 13-tól 2-ig tart, színes programokkal. Fellép az Alba Regia Táncegyüttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Duna Művészegyüttes is látható lesz a Zichy ligeti lelátóról. A fellépők között pedig olyan sztárokat hallhatunk és láthatunk, mint az R-Go és Charlie. Szintén a ligeti színpadon lép fel közös produkcióban a Boban Marković Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház.

A Koronázási Ünnepi Játékok három napja is remek szórakozást ígér mindenkinek. Lesznek középkort idéző hagyományőrző csoportok, régizenei együttesek, mesterségbemutatók, családi foglalkozások és a királyi óriásbáb-család tagjai sem maradnak el a látványosságokról.

Szeptember 23-án a Lecsófőző Vigasságra készülhetünk. A Móri út felújítása miatt új helyszínen és kevesebb főzőhellyel ugyan, de a hagyományos módon járhatjuk körbe a lecsós edényeket és kóstolhatjuk sorra. Természetesen idén is lesz Lecsókirály választás.

A Kulturális Örökség Napjainak ingyenes programjai várják szeptember harmadik hetén az épített örökség szépségeire fogékonyakat. A Nyugdíjas Ki mit tud? sajnos nem kerül megrendezésre, de október elsején, az idősek világnapján, a város a szokásos gálaműsorral készül és mond köszönetet az idősek generációjának.

December 3 és 24 között a belvárosban, a négy adventi vasárnapon, karácsonyi hangulatú kiskoncertek, a hétköznapokon pedig a város óvodásainak, kisiskolásainak műsorai várják az érdeklődőket.

December 31-én, a szokásos Fehérvári Szilveszteri bulival búcsúzunk 2023-tól.