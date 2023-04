A sikeres őszi vetítések után tavasszal ismét „házhoz megy” a mozi az Öreghegyi Közösségi Házba: a #baratsagmozGOvaszON csapata április 14-én, pénteken és 15-én, szombaton várja a nézőket a színházterembe. A Barátság vándormozijában a Talán igent mondok, Az ember, akit Ottónak hívnak, a Múmiák és a Hat hét című filmeket láthatja a közönség. Jegyek már válthatók a Barátság mozi honlapján.

Tavaly ősszel tíz vetítésen nyolc filmet láthatott a közönség az Öreghegyi Közösségi Házban – a sikert mutatja, hogy mintegy háromszáz néző ült be a város művészmozijának kihelyezett vetítéseire. A sorozat most folytatódik, a húsvéti hétvége után, április közepén ismét kinyit a vándormozi. Nemcsak közelebb kerülnek ezzel a filmek a nézőkhöz, de a régi-új helyszín lehetőséget teremt arra is, hogy egy adott időszakon belül több filmcsemegét „fogyaszthasson” a közönség.