Passió

Mi mással is kezdhetném írásomat, mint Mel Gibson botrányoktól hangos 2004-es alkotásával, mely véleményem szerint a mai napig a legmegrendítőbb film a Názáreti Jézusról. A passió a maga naturalitásával úgy mutatja be a Megváltó utolsó 12 óráját, hogy a néző a zsigereiben érzi az összes fájdalmat, bánatot, amit a mozgókép elénk tár. Az alkotás különlegessége, hogy végig holt arámi nyelven beszélnek benne, így csakis felirattal nézhető a világ minden országában. Borzasztóan megterhelő darab, nem csak a nyers erőszakábrázolás, de maga a történet miatt is, viszont legalább egyszer mindenkinek látnia kell, aki betöltötte már a 18. életévét!

Ben Hur

Ami karácsonykor a Reszkessetek betörők, az húsvétkor a Ben Hur! Ha létezik olyan film, amiben biztosak lehetünk, hogy ekkortájt valamelyik csatornán megtaláljuk, az ez! Nem is ok nélkül, hiszen William Wyler 1959-es, 11 Oscar-díjas alkotása, maratoni hosszúságával (220 perc!), megjelenése óta óriási népszerűségnek örvend mind a szakma, mind a közönség berkein belül. Nekünk, magyaroknak pedig különösen fontos alkotás, hiszen a film Oscar-díjas zenéjét Rózsa Miklós szerezte.

A történet szerint a jeruzsálemi Ben Hur egy gazdag zsidó család fia, aki egy napon újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messalával. A parancsnok szerint azok az új tanok, melyeket Jézus hirdet, az egész Római Birodalmat felforgathatják. Ben Hur meghallgatja a hegyibeszédet, a kálváriánál pedig egy gyönyörű rabszolgalány, Esther kíséretében is jelen van. Élete akkor fordul fel teljesen, amikor tévesen azzal vádolják, hogy Messala életére tört.

Az alkotást 2016-ban újra elkészítették, ám arról talán jobb tudomást sem venni.

Isten fia

Christopher Spencer 2014-ben készült nagyszabású drámája Krisztus életét, születését, tanításait, keresztrefeszítését és feltámadását mutatja be. A 2004-ben készült Passió óta ez az első nagyszabású film, mely szélesvásznon mesél Jézus életéről; és csaknem ötven év óta az első, amely a kereszténység központi alakjának teljes életútját bemutatja.

A világ legszebb története – A Biblia

Az 1965-ben készült, öt Oscar-díjra jelölt alkotás, mely bemutatása idején 225 perces volt (és azóta számos vágata létezik 260 perc és 141 perc között), vallástörténeti hűséggel mutatja be Jézus életét és a Biblia világát, megelevenítve közben magát az időszakot is, amiben Jézus élt. Ebben a filmben ugyanis nem csak a Megváltó életéről van szó, George Stevens, David Lean és Jean Negulesco ugyanis igyekeztek érzékeltetni Augustus császár gondolatait, és bemutatni a rómaiak és a zelóták tetteit is. Jézus szerepében a mindig remek Max von Sydow látható, míg keresztelő Szent Jánost Charlton Heston kelti életre.

Jézus Krisztus szupersztár

Hollywood nem egyszer élt már azzal a lehetőséggel, hogy egy sokak által ismert történetet egészen új köntösbe bújtatva tár a nézők elé. Hasonló helyzet történt a Jézus Krisztus szupersztár esetében is, hiszen az Andrew Lloyd Webber és Tim Rice elképzeléséből készült film Jézus életének utolsó hat napját dolgozza fel, ám teszi mindezt egy rockopera formájában, kortárs környezetben. Ráadásul az eseményeket Júdás szemszögéből követhetjük. Mondhatjuk, hogy a film bőven megelőzte a korát, hiszen 1973-ban készült, évekkel a mai feldolgozások és remake-ek kora előtt. Egy zseniális musical, melyet minden húsvétkor érdemes újra elővenni.

Brian élete

És ha már szóba jöttek a különleges feldolgozások, nem mehetünk el szó nélkül a brit Monty Python csapatának alkotása mellett sem, mely a humor erejét járatja a csúcsra. A filmben arra a kérdésre keressük ugyanis a választ, hogy vajon milyen lehet az, ha az ember Jézus Krisztus szomszédjának születik. Brianről ráadásul a Napkeleti Bölcsek tévedésből azt gondolják, hogy ő maga a Megváltó, innentől kezdve pedig elszabadul a káosz. A keresztút minden állomását érinti a film, azonban mindezt könnyed, angol humorral fűszerezi, így egyvalami biztos: a rekeszizmaink meg lesznek dolgoztatva.

Hopp

Utolsó ajánlatunkkal a kicsiknek szeretnénk kedvezni, ugyanis Tim Hill 2011-es alkotása, az animációt és az élőszereplős technikát ötvöző Hopp főszerepében a húsvéti nyuszi tinédzser fiát, Husit láthatjuk, aki ahelyett, hogy a családi hagyományt folytatná, elhatározza, hogy Hollywoodba költözik és híres dobos lesz egy rockzenekarban. A kalandok akkor kezdenek bonyolódni, amikor a munkanélküli naplopó Fred véletlenül elüti a nyuszit, és át kell vennie munkáját, amíg az felépül. Igazi családi kaland, melyet kicsik és nagyok egyaránt élvezni fognak!