A Pogánykőtől indult a hagyományőrzők menete szombaton délelőtt Vereben, ahol egy honfoglaló ősünk sírját fedezték fel 170 évvel ezelőtti feltárások során. A verebiek tizennegyedik alkalommal ünneplik ezt az igen jelentős, régészeti szempontból meghatározó leletet a Verebi Vitéz Napján. A Szivárványtörzs Közhasznú Egyesület és a Verebért Egyesület szervezésében valósulhatott meg a program. Kerekes Erzsébet, a Verebért Egyesület képviselője a feol.hu-nak mesélt arról a korhű ruhába öltöztetett rekonstrukcióról, amely egy jurtában várta a látogatókat, s amely alapján magát a verebi vitézt elképzelhetjük:

- Nem teljes rekonstrukció látható, hiszen nagyon rossz állapotban került elő a lelet – például a lócsontokból is már minden elporladt. A trepanált koponyát sem tudták rekonstruálni, így ez sem tökéletesen eredeti arc. Ami biztos, hogy ilyen volt, az a pénzérme, az övön található díszsor, a szíjvég, az övcsat és a karikás csüngő. Se tarsolyt, se tegezt nem találtak mellette, ellenben a nyílhegyei megmaradtak. Aranyozott ezüst veretes övéből arra következtetnek, hogy közép rangú vezető lehetett.

Sokak gondos kézműves munkájának eredménye a rekonstrukció. A bábu szilikon alapanyagból készült, valódi haj van a süvege alatt, a kalucsnija és az öltözete azonban máshonnan származó leletek alapján készült. A honfoglaló szobra ugyan már 2019-ben elkészült, de mostanra lett annyi pályázati pénze a Verebért Egyesületnek, hogy a fegyverzetét is el tudták készíttetni.

Szamosi István Szilveszter, a Verebért Egyesület alelnöke hozzátette: - Idén 170 éve találták meg a feltárások során a verebi vitéz sírját. Ennek apropójából is készült a többi kiegészítő is a bábuhoz, így most már elmondható: teljes a rekonstrukció.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el