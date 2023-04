A Vörösmarty Társaság tizenegy verset magába foglaló kis könyvecskét jelentetett meg, a székesfehérvári születésű Jankovich Ferenc tiszteletére. A könyv címe: 11 koszorú Jankovich Ferenc emlékére, ami nem más, mint 11 vers a társaság tagjainak tollából az íróra, költőre emlékezve.

A könyvbemutatón, a Vörösmarty Könyvtár igazgatója, Buriánné Tarró Edit köszöntötte a társaság tagjait és a vendégeket, a közös rendezvény alkalmával. A hétfő délutáni programra, a költészet napja adta az ihletet és mivel a szervezők még nem sejtik, hogyan alakul az év vége, a mostani könyvbemutató, jó alkalom a költőről való megemlékezésre.

Bobory Zoltánnak, a társaság elnökének az ötlete öltött testet a kis könyvecskében, hogy ilyen formában is helyezzenek el koszorúkat Jankovich Ferencre emlékezve.

A verses füzet bemutatóján a néhai alkotó lányai Anna, Júlia és Krisztina is jelen voltak, akik nagy örömmel érkeztek a rendkívüli ünnepi alkalomra, mert ahogy Krisztina fogalmazott, ilyen még nem volt, hogy édesapjukról verseket írjanak.

A könyv és a versek megalkotói maguk olvasták fel verseiket a közönségnek.

A 11 költemény szerzői pedig: Balajthy Ferenc, Bobory Zoltán, Cseke J. Szabolcs, Ferenczy Noémi, Kiss Kálmán, Lánci Péter, László István Jánoska, P. Maklári Éva, Pálfalvi András, Prax Levente, Sajtos Lajos

A megemlékezés végén, természetesen a tagkönyvtár épületén lévő Jankovich emlékműre is felkerült, egy valódi koszorú.