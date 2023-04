Kisebb és nagyobb méretű színpompás, realista festményeket hozott kiállítására Körmendi Rita alkotó, aki ezúttal a VOKE Művelődési Házban mutatta be festményeit a fehérvári közönségnek. A tárlatra természetképeket hozott. A feol.hu-nak így mesélt a megnyitón:

- Vegyesen válogattam a képeimet, mert nem konkrétan az évszakokat szerettem volna sorrendben megmutatni – árulta el a művész, ahogy azt is: portré-sorozatokat is hozott, ahol azonban a természet már évszakonként váltakozva jelenik meg az egymás melletti művekben. – A realista stílust kedvelem elsősorban, de nem zárkózom el a többi stílusirányzattól sem. Főként olajfestékkel festek, de felfedezhető akril is a műveim között.

A tárlatmegnyitón Molnár Lászlóné, a művelődési ház igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket, majd pedig Hajdan Valéria méltatta az alkotót. Ezt követően irodalmi est következett, melyben a főszereplő szintén Körmendi Rita volt.