Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy sulizenekar vagytok. Meséljetek egy kicsit a megalakulásotok történetéről, hogyan és miként fújt össze titeket a szél?

– A zenekar története nagyon egyszerű, mindannyian a zeneművészeti szakra járunk, és szerettünk volna egy együttest, amivel nem csak az intézmény falain belül, de azon kívül is megcsillogtathatjuk tehetségünket. Az eredeti formációban tizenketten vagyunk, azonban a mátyásdombi jótékonysági rendezvényen csak nyolcan képviseltük a zenekart. Örülünk, hogy ott lehettünk és a zene nyelvével, szeretetével hozzájárulhattunk Béci, a leukémiás 11 éves kisfiú, támogatásához, megsegítéséhez. Innen is sok erőt küldünk neki! Másrészről pedig igyekszünk jó példával elöljárni a fiatalok előtt!

Kikből áll a zenekar, ki, mint játszik?

– Közel három éve alakultunk, és az a fantasztikus az egészben, hogy mind a nyolcan vagy tizenketten mást hozunk. Rengeteg a zenei ötlet, így változó a stílus, de folyamatosan gyúrjuk és dolgozunk rajta. Mint említettem eredetileg tizenketten alakultunk, de a sütivásáron nyolcan képviseltük a bandát: Bauer Regina (ének/basszusgitár), Horváth Zsófia (ének), Giering Nikie (ének), Bencs Balázs (dob), Békefi Luca (gitár), Nagy Gábor (gitár), Molnár András (zongora), Simonics Réka (zongora).

Honnan ered a On Beat zenekar neve? Saját ötlet?

– Eleinte csak egy suli zenekar voltunk, és nem volt nevünk, de néhány fellépés után úgy döntöttünk, hogy jobb lenne, ha lenne saját nevünk. Az egyik iskolai napon összeültünk, és tulajdonképpen egy óra alatt kiválasztottuk az „On Beatet”. Az ötlet pedig onnan jött, hogy művészgyerekek lévén az órákra való pontosság nem az erősségünk, azonban a zene a legfontosabb az életünkben, és ezzel szerettük volna kompenzálni, hogy ide mindig időben érkezük, és a ritmust is jól tartjuk.

Hogyan jellemeznétek magatokat, milyen zenekarként írnátok le magatokat? Miből áll a zenei repertoárotok?

– Mégis csak tizenketten vagyunk, tizenkét különböző ember tizenkét különböző személyiséggel. Vannak rosszabb, és vannak jobb napjaink, de egyébként nagyon összetartó csapat vagyunk. Jellegzetességünk, hogy bár feldolgozásokat játszunk, de egyedi stílusban. Repertoárunk zenei gegek összessége. Mivel mindenkinek más a zenei ízlése, ezért törekszünk arra, hogy az adott közönségnek megfelelő számokat játszunk. Mátyásdombra most pop-ot és jazz-t vittünk, és általában ezeket keverjük ízlés szerint.

Fiatal tehetségek alkotják a zenekart: Horváth Zsófia (mikrofonnal) egy közülük, ő a banda egyik énekese.

Forrás: Szervezők

Melyik a kedvenc számotok?

– Nincs kimondottan kedvenc, de a frissen összerakott számokat mindig jobban szeretjük játszani, de a régiek sem esnek ki a sorból. Tudod, hogy van ez, az „új mindig jobb” érzése. Talán ami most a legközelebb áll a szívünkhöz, az a Police-tól a Message in a bottle, azaz „Üzenet a palackban”. Egy nagyon magával ragadó szám, szövegében, zenei hangolásban és fílingjében egyaránt. Megfogalmazza azt az életérzést, hogy mindenki nyomot akar hagyni a világban ilyen vagy olyan formában; hogy hahó, én is itt vagyok!

Milyen Orsovai Reni tanárnővel együtt dolgoznotok, mi a véleményetek róla, miben segíti az utatokat?

– A tanárnővel nagyon izgalmas és jó együtt próbálni. Horváth Zsófia és Giering Nikie például magán ének órákra is jár hozzá. Mindenben segítőkész, és nagyon sok tanáccsal lát el minket és természetesen támogat is minket. Ugyanilyen fontos láncszem vezető tanárunk, Kiss G. László (basszusgitáros), aki szintén praktikus intelmekkel és a fellépéseink koordinálásával egyengeti az utunkat.

Lelkesen készülnek a közelgő fellépéseikre. Az On Beat zenekar ott lesz az április végi, május eleji Velencei-tavi Hal, Vad, Bor és Pálinkafesztiválon.

Milyen fellépéseket tudtok már a hátatok mögött?

– A három év alatt jópár fellépést tudhatunk a hátunk mögött, többször voltunk már idősek otthonában anyák napja alkalmából és iskolákban is voltunk tárlatmegnyitón, beleértve a saját intézményünket is. Az eddigi legnagyobb fellépésünk tavaly volt a gárdonyi pálinka fesztiválon, ami nagyon jól sikerült, de talán az egyik legjobb koncertet Agárdon, a Blues teraszon adtuk.

El lehet árulni valamit a jövőbeli tervekből, a zenekar a gimi után is létezni fog?

– Reménykedünk benne, hogy ez a zenekar sokáig fog együtt játszani. Már készülődünk a közelgő fellépéseinkre, hiszen idén is láthatóak leszünk a Velencei-tavi Hal, Vad, Bor és Pálinkafesztiválon május elsején. Szeretnénk akár saját számokat írni, és különböző fesztiválokon is játszani. Az álmok megvannak, mi azon leszünk, hogy megvalósítsuk őket.