Természetesen mindehhez zenei aláfestés is dukált, Varró János és Bergerné Szőnyi Anna népzenészek tartottak interaktív hangszerbemutatót és hangszersimogatót a gyerekeknek.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Hoztunk népi hangszereket és olyanokat is, amiket a kisgyerekek kézbe vehetnek, kipróbálhatnak: csörgők, dobok, különböző kis dallamhangszerek. Van még nálunk tikfa, kalapácsos kereplő, kolompok, dobok, köcsögduda, kecskeduda, de hoztunk például középkori dudát, citerákat, tamburákat, tekerőlantot is. – mondta a dallamok és ritmusok sűrűjében Varró János, miközben a gyerekek sorra fedezték fel a különféle hangszerek megszólaltatásának módjait, s bizony rögtönzött mini koncertet is hallhatott a közönség.