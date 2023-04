A mintegy százhetven lelkes Bakonykútiba érve mintha egy gazdagon illusztrált képeskönyvbe kerülne az utazó. Az egyre zöldebb fák között kanyargó út mellett olykor kék tollú szajkót is látni, majd szerencsés esetben szembetalálkozhatunk a lustán ballagó Franciskával, az álmos szürke cicával, aki előszeretettel húzza meg magát parkoló autók alatt, s onnan tekint a világra, a járókelőkre.

A nyugodt, cseppet sem unalmas település közösségi házának környékén gyakran élénk a forgalom. Itt található ugyanis a szobányi méretű, hangulatos könyvtár is. A különféle rendezvények között néhány hónapja helyet kapott a könyvklub, ami elsősorban az irodalombarátokat vonzza. Mészáros Imola, a közösségi ház és a könyvtár vezetője lelkesen mesélte, hogy a tagok megosztják egymással legkedvesebb olvasmányaikat, az azokhoz fűződő gondolataikat, ráadásul a könyvtári munkát is segítik, például ötleteket adnak a negyedévente esedékes dokumentumbeszerzéshez, javaslatot tesznek a meghívott előadók személyére.

Fotó: Gajdó Ágnes

Havonta egyszer, minden harmadik csütörtökön ül össze a Könyvjelző névre keresztelt csoport, tudtuk meg Pató Máriától, aki húgával, Ágnessel együtt néhány évvel ezelőtt költözött a településre. Mindketten úgy vélik, a kultúra szerepe igencsak meghatározó egy közösség életében. A klubösszejövetelek mindig valamely téma köré szerveződnek. Februárban a résztvevők a kedvenc könyvüket mutatták be, márciusban az ünnephez kapcsolódó írások, versek kerültek szóba. Az áprilisi találkozó középpontjában a költemények álltak, kapcsolódva a költészet napjához. Erzsike Radnóti Miklósról beszélt, bemutatta a Bori notesz hasonmás kiadását. Lóránt Ady-versekből idézett, László pedig Pilinszky Fabula című versét olvasta föl, amit aztán Szalóczy Pál előadásában felvételről meg is hallgattak. Imola egy különleges, régi, saját készítésű verses-rajzos kötetet mutatott be. Éva gyerekversekkel érkezett, hiszen két kisfiával gyakran böngészik, hallgatják például a Muzsikáló madárház kötetben található költeményeket. Mária Verseghy Ferenctől és Pápai Páriz Ferenctől olvasott. Ágnes minden szemelvényhez kapcsolódott valamely verssel, idézettel, így nemcsak klasszikusokról folyt a beszélgetés, hanem kortársakról is; Várady Szabolcs, Erdős Virág, Kiss Judit Ágnes neve, verse is elhangzott. Fodor Ákos haikui mellett Weöres Sándor egysoros verseit is megismerhették a klubtagok. Klára tanárnő a tartalmas eszmecserét József Attila-idézettel zárta: „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”