A naphoz nevét adó Németh László, Kossuth-díjas magyar író 1901. április 18-án Nagybányán született, azonban Mezőszilasra mindig is választott szülőfalujaként tekintett. Ez valamelyest közös az íróban és a most kitüntetettben: a jelenleg Dégen élő Mária továbbra is ragaszkodik a közel tíz kilométerre fekvő községhez, mint mondja, soha nem fogja elfelejteni az itt szerzett szép emlékeket, tapasztalatokat. Éppen ezért szeretne is hozzátenni a fejlődéshez: a díjjal járó fehér borítékot – amelyben nettó 50 ezer forint lapult – utódjának, Gyarmatiné Bartus Dóra intézményvezetőnek adta át, ezzel is támogatva az óvodát, az óvodásokat.

Az ebben az esztendőben április 22-én megrendezett Németh László-napon a díjátadás mellett természetesen a további kulturális programok sem maradtak el. Mint minden évben, úgy idén is kiállítással készültek a szervezők – Borza Vilma, Zrínyi Márta pedagógusok, valamint az önkormányzat: a jelenleg mentálhigiénés asszisztensként dolgozó, családjával 1996 óta Mezőszilason élő Nagy Jánosné Fellner Gyöngyi képek, fotók inspirálta festményeit tekinthették meg az ünnepség résztvevői. Előtte tudományos-kulturális előadások sora szórakoztatta a nagyérdeműt: Németh László alakját Füzi László irodalomtörténész, a Kislángon született, testnevelő tanárként és sportpszichológusként is ismert Nádori László alakját pedig lánya, Bátonyiné Nádori Viola idézte meg. Emellett a Németh László Ifjúsági és Kulturális Egyesület tagjai is készültek, méghozzá egy dalcsokorral. A rendezvény végén, még a vacsorát megelőzően az A Szakkör keretében elkészített mézeskalácsok mellett diskurálhatott a nagy számban megjelent hallgatóság.