Az est házigazdája Vizi Tibor táncegyüttes- és művészeti vezető, koreográfus, mester- és mentor pedagógus, aki harminc éve vezet néptánccsoportokat a fővárosban: a XXII. kerületi Nádasdy és a X. kerületi Törekvés néptáncegyütteseket. A művészházaspár Melinda és Tibor 2018-ban költöztek Mányra, azóta helyben is aktív szereplői a civil életnek. A Mányi Közösségért Egyesület tagjaiként részt vesznek különböző művészeti programokon és hagyományőrző eseményeket szerveznek, mondta el Véssey Vera.

A kiváló hangulatú táncházban a határon túli és belüli magyar táncok lépéseit tanították Tiborék gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek. Minimum két generáció forr össze az ilyen alkalmakon a zenei anyanyelv elsajátításában és művelésében. Először moldvai körtáncokkal ismerkedhettek az érdeklődők, s kedvük szerint kapcsolódtak be a kezdők és a haladók a mulatságba. Aztán kis-magyarországi táncokat tanulhattak, majd erdélyi magyar táncok színesítették a programot. Az országosan is ismert és elismert táncospár azt a profi és magas művészi szintre helyezett néptánchagyományt műveli érzelemmel és hiteles tudással, amely a neves gyűjtők, folkloristák nyomán alakult ki hazánkban. „Hétköznapokon” is, s nemcsak színpadokon, fesztiválokon működik az évtizedeken, rendszereken átívelő szakmai hitelesség, amelyet a Viziékhez hasonló elhivatottsággal művelő táncosok, énekesek, zenei együttesek személye és szakmai tudása szavatol.

Fotós: Véssey Vera

A műsorszünetekben Balog Edináék zenekara igényes muzsikával szórakoztatta a közönséget, Vizi Tibor pedig érdekes történetekkel mutatta be a különböző tájegységeket és a hozzá kapcsolódó néphagyományokat. A jó táncosok és néprajzosok gyakran igen jó mesélők, ezek a „tudományok” kéz a kézben járnak. Az esten részt vettek a budapesti Nádasdy Táncegyüttes tagjai, akik egyébiránt a mányi német nemzetiségiek által épített Leimen-házban szerveztek tánctábort a táncházi eseménnyel egy időben a hétvégén. Lelkes vendégekként érezték otthon magukat a házigazda mányiakkal együtt, ahol a sváb néptánchagyományok szintén közismert népszerűségnek örvendenek a község múltja nyomán.

A Bor és tánc jegyében indított sorozat legközelebb június 9-én lesz, s ismét több meglepetéssel készülnek a szervezők. Érdemes eljönni annak is, aki még csak most ismerkedne a magyar néptánccal, és annak is, aki már jó ismerője és gyakorlója annak - ez kiderült az első sikeres este után. Kötetlen szórakozás táncházi hangulatban, a tánc és a zene mellett remek lehetőség kínálkozik az összejövetelre, az együttlétre és a beszélgetésre, hangsúlyozta a művelődésszervező és könyvtáros Véssey Vera.