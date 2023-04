Hétköznapi és mégis különleges kiállítás nyílt a József Attila Kollégium földszinti galériájában. A tárlatot Horváth Lénárd nyitotta meg. Az eseményen a művész tanár úgy fogalmazott: -A szokásos megnyitó helyett inkább beszélnék a különböző anyagok kapcsolatáról. Ez egy szubjektív megnyitó lett, hiszen az alkotót már az egyetemen is ismertem. Illés Orsolya olyan anyagokkal dolgozott, amik mellett talán elmenne. ő meg vizsgálta, szőtte, fonta és alkotott belőle valami csodát. Munkásságának különböző állomásait igyekeztem bemutatni ebben a kamara galériában. Ízelítőt igyekeztünk adni a nagy anyagból. Fontos megfigyelni a komoly játékosságot. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan lehet az anyagokat kapcsolni egymáshoz, vagy hogy hogyan lehet megmutatni a világot, ami körül vesz minket. Nekem mindig a komoly játék jut erről eszemben. Művészkönyvek és textíliák készítője, de olyan világokat is látunk, ahol része lesz az alkotás annak a közegnek, ahol megszületik. Így adva plusz energiát a térnek. Szeretem a játékos térgrafikákat, mert olyan oldalát mutatja meg az anyagoknak, amit sokan nem vesznek észre. Átgondolt de variálható alkotások, így ha a terem más lenne, teljesen máshogy is összeehetne állítani a galéria anyagát.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Megkérdeztük az intézmény igazgatóját,hogy hogyan fogadják a fiatalok a kultúrát, a művészetet, és hogy érdemes-e még.galériát üzemeltetni? Borók László azt mondta, hogy mindenképpen érdemes, arról nem beszélve hogy gyakorlatilag házhoz szállítjuk nekik a művészetet. Talán máshová nem megy el elsőre egy mai fiatal, de ha a harmadik emeletről lejönnek és látják a tárlatot, talán egy kicsit ki lehet szakítani őket a digitális eszközök egyesekből és nullákból álló világából.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az igazgató a megnyitó során azt momdta : -A mi galériánk képletesen és valójában is elhagyja a megszokott sikot, mert eddig csak fotó kiállítás volt itt. Ma mikor lejottem ide délelőtt eszembe jutott, nem az a lényeg mire gondol a művész hanem hogy mire gondol aki nézi. Ma még nincsenek kint a címek majd csak holnap kerülnek a helyükre, így nem befolyásolja a nézőt, de az biztos hogy több igazán gondolatébresztő munkával is találkoztam.

Illés Orsolya elmondta hogy a bejárat melletti fehér fal előtti alkotásokat többféle módon is fel lehet tenni, akár egymás mögé is helyezhetők, melynek köszönhetően máshogy vetülnek az árnyékot.

A tárlat a tervek szerint minimum május elejéig látogatható a kollégium nyitvatartási idejében.